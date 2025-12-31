قمة المليار متابع تكتب فصلاً جديداً مع 15 ألف مبدع

برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق في التاسع من يناير المقبل فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع 2026، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها الإمارات على مدار ثلاثة أيام في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، سعيد العطر، أن قمة المليار متابع تحوّلت خلال أربع سنوات إلى «أكبر تجمّع لصناع المحتوى في العالم»، مشيراً إلى أن الإمارات تضم مجموعة من الفعاليات المتعلقة بقطاع الإعلام والهدف هو تحقيق رؤية القيادة أن تكون الإمارات عاصمة إعلامية عالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر المؤثرين في أبراج الإمارات بدبي، بحضور نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، وممثلي كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية.

وقال العطر: «في أول دورة كان إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين مليار متابع، وفي هذا العام وصلنا إلى 3.5 مليارات متابع، اليوم صناعة المحتوى هي التي تقود القطاع الإعلامي.. وهدفنا اليوم من خلال القمة التركيز على التأثير الإيجابي لصناع المحتوى على كل القطاعات»، وأضاف «سيتم خلال هذه الدورة التركيز على محورين، الأول: كيف نستطيع تحويل صناع المحتوى لصناع أثر، وكيف يمكن أن نصنع محتوى هادفاً على وسائل التواصل».

وتابع العطر: «هدفنا تغيير منظور صناع المحتوى ليكونوا أصحاب أثر في مجتمعاتهم، وأن نكون إيجابيين في عالم صناعة المحتوى، وأن ندعم خلق محتوى إيجابي يعود بالنفع على الدول والمجتمعات».

من جانبها، أكدت عالية الحمادي أن القمة باتت تمثل مختبر التوجهات العالمية في فضاء الإعلام الجديد، مشيرة إلى أن القمة في نسختها الرابعة تواصل رؤيتها التطويرية من خلال أجندة متجددة تعمل من خلال مبادراتها وحواراتها المتكاملة على منح المبدعين وصناع المحتوى الأدوات اللازمة للابتكار.

وقالت: «تكتب قمة المليار متابع في نسختها الرابعة، فصلاً جديداً من فصول النجاح العالمي، منطلقة من قلب الإمارات، لتمضي برؤية واثقة لترسيخ موقع الدولة كعاصمة عالمية لاقتصاد صناعة المحتوى»، موضحة أن أجندة القمة ينصب تركيزها دائماً على القيمة النوعية وعلى عمق التفاعل، من خلال نقل خبرات كبرى الشركات والخبراء من كل أنحاء العالم للمبدعين وأصحاب المواهب، الذين يعتبرون الرهان الرابح في تحويل «التأثير الرقمي» إلى طاقة إيجابية تدفع عجلة التنمية الإنسانية والاقتصادية نحو آفاق غير مسبوقة.

وتواصل قمة المليار متابع في نسختها الرابعة زخمها، إذ تستضيف أكثر من 15 ألفاً من مبدعي صناعة المحتوى وأهم المؤثرين العرب والعالميين، في أكبر ملتقى تفاعلي لتبادل الأفكار والمعارف ومشاركة التجارب والخبرات وبحث تحديات وآفاق واتجاهات قطاع صناعة المعرفة والإعلام الرقمي.

وتستضيف القمة أكثر من 500 متحدث من الخبراء والمتخصصين في مختلف الجوانب التي تتعلق باقتصاد صناعة المحتوى وتقنيات الإعلام الجديد، من بينهم ما يزيد على 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

أكبر جائزة

تشهد قمة المليار متابع 2026، في يومها الختامي، تكريم الفائز بأكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار، وتنظمها القمة بالتعاون مع Google Gemini، حيث كانت القمة قد أعلنت قائمة أفضل 12 فيلماً مشاركاً في الجائزة، من أصل 3500 فيلم تم تقديمها.