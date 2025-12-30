مع بداية 2026.. جدول فعاليات دبي ينبض بالنجوم والفرح

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة من الأحداث والأنشطة التي ستستضيفها المدينة طوال يناير 2026، ومنها الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من النجوم العالميين والعرب، بالإضافة إلى مهرجانات وتجارب فنية وثقافية متنوعة.

وتتضمن أبرز الفعاليات المرتقبة مع بداية العام الجديد الأنشطة الممتعة، التي تشملها الدورة الـ31 من مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر مع باقة من العروض، والسحوبات والجوائز القيمة، والتجارب الفريدة التي يمكن الاستمتاع بها في أنحاء الإمارة، وتشمل أبرز فعاليات الأيام الـ11 الأخيرة من المهرجان عروض طائرات الدرون، والألعاب النارية.

ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب (21 - 27 يناير) الفعالية الأضخم في المنطقة للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمحكية، ويتيح للزوار من جميع الأعمار فرصة للتواصل مع مجموعة من الكتّاب العالميين والمواهب، وحضور النقاشات الأدبية، وورش العمل، والأنشطة التفاعلية المصممة لإلهام القرّاء والكتّاب.

ويعود مهرجان سكة للفنون والتصميم (23 يناير - الأول من فبراير) ليحوّل حي الشندغة التاريخي إلى مركز نابض بالحياة للمواهب الواعدة. أما مهرجان القوز للفنون (24 و25 يناير) فسينطلق في السركال أفنيو، ليقدم خلال عطلة نهاية الأسبوع باقة من المعارض الفنية، والعروض الحية، والمفاجآت الإبداعية.

وسينطلق موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ويضم مجموعة من المهرجانات الثقافية، والأنشطة العائلية، والتجارب المجتمعية.

وستُقام فعالية «فاشن فرايدي» في إطار كرنفال سباقات دبي، في 23 يناير، بمضمار ميدان، وتجمع عشاق الموضة والأزياء للاستمتاع بمشاهدة سباقات الخيول المؤهلة لبطولة كأس دبي العالمي.

وسيحظى جمهور دبي، في الثاني من يناير، بفرصة الاستمتاع بأداء النجم الروسي ليونيد أغوتين، أحد أكثر الفنانين شهرة وتأثيراً على الساحة العالمية، والذي سيُحيي حفلاً على مسرح دبي أوبرا.

وفي الثالث من يناير بقاعة كوكاكولا أرينا، ستقدم فرقة ميامي الكويتية حفلاً بمشاركة الفنان المحبوب عايض يوسف. واشتهرت الفرقة التي تضم أربعة أعضاء بأغانيها الناجحة مثل «سكر زيادة»، و«عاشوا».

وفي اليوم نفسه، بدبي أوبرا، سيقدم توماس أندرس حفلاً يعيد فيه إحياء أجمل الأغاني القديمة.

وسيحيي الفنان السعودي، خالد عبدالرحمن، المعروف لدى الجمهور بلقب «مخاوي الليل»، حفلاً على مسرح دبي أوبرا، في الرابع من يناير.

وسيعتلي المغنّي الرئيس في فرقة «رامشتاين» الألمانية خشبة مسرح كوكاكولا أرينا في الرابع من يناير ضمن جولته الفردية الخاصة Meine Welt.

أما في التاسع من يناير، فسيكون جمهور دبي على موعد مع أمسية للفنان ماجد المهندس، الذي سيقدم باقة من أجمل أغانيه، على مسرح كوكاكولا أرينا.

وفي 11 يناير بكوكاكولا أرينا أيضاً سيحيي الملحن ونجم موسيقى «البوب» أنايرود رافيتشاندر حفلاً.

وسيقدم النجم المصري محمد منير ومغنّي الراب ويجز عرضاً موسيقياً مباشراً على مسرح كوكاكولا أرينا، في 17 يناير، ليحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأروع أغاني النجمين وحضورهما المميز على المسرح.

وستستضيف واحة دبي للسيليكون، على مدار 17 و18 يناير مهرجان ActivateMe في مشهد عائلي تفاعلي مليء بالحيوية والنشاط، والذي يهدف إلى دعم اعتماد نمط حياة صحي ونشط، إذ يحظى الحضور من جميع الأعمار بفرصة استكشاف مزيج مميز من الرياضات العادية والإلكترونية والموسيقى وغيرها الكثير.

وسيقدم نجم الكوميديا الهندية، ذاكر خان، في 21 يناير، في دبي أوبرا، عرضاً ترفيهياً حياً يحول فيه محطات الحياة اليومية وتقلباتها إلى ضحكات من القلب، وفي 22 يناير سيعود نجم الكوميديا البريطاني، روب بيكيت، إلى مسرح دبي أوبرا، حاملاً معه برنامجاً جديداً من العروض الكوميدية الارتجالية التي تَعد الجمهور بجرعات مميزة من الضحك.

ويستعد النجم البريطاني، توم أوديل، لإحياء أمسية في كوكاكولا أرينا يوم 24 يناير، وتعود فرقة دريم ثياتر، في ظهور استثنائي لليلة واحدة فقط، من خلال عرض مسرحي يجسد إبداعها الفني، في 26 يناير، على مسرح كوكاكولا أرينا.

وستنطلق العروض المحدودة للمسرحية الغنائية العالمية WICKED على مسرح دبي أوبرا، لتقدم من 28 يناير تجربة مسرحية تروي قصة صداقة غير متوقعة بين امرأتين في «أرض أوز»، مدعومة بعروض حية مبهرة، واستعراض أكثر من 350 زياً مصمماً بعناية.

«بطولة للبرجر»

من الثامن إلى 11 يناير المقبل، وعلى مسرح مدينة دبي للإعلام، تنظم «بطولة دبي للبرجر» ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، لتجمع نخبة من أبرز العلامات المحلية والعالمية في أكبر مهرجان للبرجر في المنطقة. وتتنافس أبرز العلامات المحلية إلى جانب مجموعة من الأسماء العالمية البارزة مثل «بلاك بير»، و«لابيرا بار» على لقب «أفضل برجر في دبي».

• 21 من الشهر المقبل، يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب.

• 9 يناير، سيكون جمهور دبي على موعد مع ماجد المهندس.