مهرجان ليوا جاهز لرأس السنة باحتفالات مبهرة

ضمن برنامج فعالياته الحافل، يستضيف مهرجان ليوا الدولي حفلاً موسيقياً خاصاً بمناسبة ليلة رأس السنة، وتأتي الأمسية لتعزز مكانة المهرجان وجهةً مجتمعيةً رائدةً للترفيه، حيث تجمع نخبة من نجوم الصف الأول من الفنانين في عروض حية ومباشرة تعكس روح الاحتفال من قلب صحراء ليوا إلى المنطقة والعالم.

يُقام الحفل على منصة «جراند أرينا» في «قرية ليوا»، حيث يقدّم كل من حمد العامري، وخالد عبدالرحمن، وأصيل هميم، وفؤاد عبدالواحد عروضاً فنية، ليمنحوا الجمهور تجربة موسيقية لا تُنسى مع اختتام عام 2025 واستقبال العام الجديد وسط أجواء من الموسيقى والفرح مع العائلة والأصدقاء.

وستضيء الألعاب النارية سماء ليوا احتفالاً بحلول 2026، لتتحوّل إلى لوحة نابضة بالألوان، مع عروض تنطلق بالتزامن من ثلاثة مواقع رئيسة، لتمنح الزوار تجربة بصرية شاملة، فمن تل مرعب، المَعلَم الأيقوني لصحراء ليوا، تزدان سماء الكثبان الرملية بالألعاب النارية، وتشهد قرية ليوا عرضاً احتفالياً بالتزامن مع الحفل الغنائي والعدّ التنازلي، ويكتمل المشهد بعرض ثالث من معلم ليوا، ليضفي بُعداً بصرياً إضافياً يربط بين المكان واللحظة.