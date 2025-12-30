الحلقة المباشرة الـ 10 من «شاعر المليون».. الليلة

تنطلق الليلة، في الساعة التاسعة، الحلقة المباشرة الـ10 من الموسم الـ12 لبرنامج «شاعر المليون»، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن منافسات مرحلة الـ24 من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد».

ويشارك في الحلقة كل من شاهر الشراري وعيد الشمري (السعودية)، وصالح البرازي وفارس العامري السبيعي (الكويت)، وأحمد خليفة الكعبي (الإمارات)، ومبارك حميد (المملكة المتحدة).

وسيلقي الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، المؤلفة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد.