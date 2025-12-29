أم كلثوم تتصدر "تيك توك" بتحد عالمي جديد

تصدرت أيقونة الغناء المصري والعربي، أم كلثوم المقاطع الأكثر شيوعاً على منصة "تيك توك" من خلال أغنيتها الشهيرة "ألف ليلة وليلة"، والتي تحولت إلى تحد عالمي شارك فيه مختلف العديد من الأشخاص من دول وأعمار مختلفة.

وانتشر التحدي بين العديد من المؤثرين على مستوى العالم، والذي يقوم على "ثلاث ضربات على الإيقاع" ومن ثم تأدية "ثلاث رقصات".

وكانت كوكب الشرق قد غنت "ألف ليلة وليلة" عام 1969، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان الموسيقار بليغ حمدي، ورغم مرور نحو 56 عاماً على الأغنية، إلا أنها تحظى برواج كبير حتى يومنا هذا.