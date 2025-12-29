توقعت اختفاء ترامب في 2026 .. عرّافة مصرية لعمرو أديب: "انت معمولك سحر"

كشفت خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف عن مجموعة توقعات قالت إنها تخص عام 2026، وذلك خلال ظهور إعلامي تناولت خلاله ملفات سياسية واقتصادية ورياضية وفنية.

وعلى صعيد الرياضة، أكدت بسنت يوسف أن نادي الزمالك لن يحقق بطولة الدوري خلال 2026، وسيواجه مشكلات كبيرة، لكنها أشارت إلى وجود حلول ستظهر على المدى البعيد، مع احتمال حصول النادي على أرض بديلة لفرع أكتوبر.

وأثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل خلال الحلقة، بعدما طرح سؤالاً مباشراً على بسنت يوسف قائلاً "هل أنا مصاب بسحر أم لا؟".

وردت يوسف مؤكدةً "نعم أنت معمولك أسحار كتيرة وليس سحراً واحداً ومنذ زمن"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن هذه الأمور لم تؤثر عليه، قائلةً "لكنها لم تؤثر عليك، أنت محصن".

وأضافت أن لوالدة عمرو أديب دوراً كبيراً في حمايته وتحصينه، بحسب تعبيرها، مؤكدةً "والدتك ليها دور كبير في إنك متحصن".

كما تناولت يوسف الوضع الدولي بالإشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن العام المقبل قد يحمل له ضغوطاً سياسية واقتصادية، وتحدثت عن احتمال مروره بوعكات صحية أو اختفائه لفترات عن الظهور العام، وأشارت إلى أن وضعه العام لن يكون جيداً، وقد يتعرض لمحاولة اغتيال.

وحذرت خبيرة التاروت مواليد أبراج الثور والعقرب والجوزاء من التهاون في أسرارهم خلال عام 2026، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الوعي والحرص، خاصة فيما يتعلق بالأمور الشخصية والمهنية، داعيةً إلى حمايتها بـ"أسوار من حديد".

وتوقعت يوسف نقلة فنية كبيرة ستشهدها الفنانة منى زكي، ونجاحاً لم تتوقعه خلال عام 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن هناك عروضاً فنية مهمة ستأتيها من خارج مصر والعالم العربي، ما يمنحها فرصة للظهور في أعمال عالمية، وإثبات نفسها ونجوميتها بشكل أكثر من عام 2025، وهذا ما يجعلها في منافسة قوية مع نجوم أجانب في مشروعات فنية ذات ثقل كبير.

