بوتين يوزع هدايا عيد الميلاد على رؤساء دول .. فماذا كانت هدية زيلينسكي ؟ ( شاهد الفيديو )
نشرت السفارة الروسية في كينيا فيديو طريفاً أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوزع الهدايا على عدد من الزعماء حول العالم.
وظهر بوتين في الفيديو المُنتَج عبر الذكاء الاصطناعي مرتدياً زي "سانتا كلوز" ومرسلاً الهدايا إلى عدد من الرؤساء، على رأسهم الرئيس الصيني وحليفه شي جين بينغ كما أهدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مجسماً لطائرات سوخوي الروسية. أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتلقى هدية عبارة عن صورة له مع بوتين في قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي.
في حين أهدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف عنه حبه للموسيقى جهاز "ستيريو"، بينما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طابة بلور لمنطقة أكويو، حيث ستبني تركيا محطة نووية بمساعدة وتمويل روسي.
فيما حصل زعيم كوريا الشمالية على سيف ورسالة شكر من قبل روسيا.
أما المفاجأة المدوية فكانت في هدية بوتين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي كانت عبارة عن علبة صغيرة فيها أصفاد، (التي توضع في أيدي المجرمين عند القبض عليهم)، في دلالة واضحة على موقف موسكو منه ونظرتها إليه.
🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025
As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG
