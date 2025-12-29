بوتين يوزع هدايا عيد الميلاد على رؤساء دول .. فماذا كانت هدية زيلينسكي ؟ ( شاهد الفيديو )

نشرت السفارة الروسية في كينيا فيديو طريفاً أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوزع الهدايا على عدد من الزعماء حول العالم.

وظهر بوتين في الفيديو المُنتَج عبر الذكاء الاصطناعي مرتدياً زي "سانتا كلوز" ومرسلاً الهدايا إلى عدد من الرؤساء، على رأسهم الرئيس الصيني وحليفه شي جين بينغ كما أهدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مجسماً لطائرات سوخوي الروسية. أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتلقى هدية عبارة عن صورة له مع بوتين في قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس الماضي.

في حين أهدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف عنه حبه للموسيقى جهاز "ستيريو"، بينما تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طابة بلور لمنطقة أكويو، حيث ستبني تركيا محطة نووية بمساعدة وتمويل روسي.

فيما حصل زعيم كوريا الشمالية على سيف ورسالة شكر من قبل روسيا.

أما المفاجأة المدوية فكانت في هدية بوتين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي كانت عبارة عن علبة صغيرة فيها أصفاد، (التي توضع في أيدي المجرمين عند القبض عليهم)، في دلالة واضحة على موقف موسكو منه ونظرتها إليه.