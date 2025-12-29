الموت يغيب والد الإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري

خيّم الحزن على عائلة وأصدقاء الإعلامي السعودي البارز أحمد الشقيري، عقب إعلانه عن وفاة والده رجل الأعمال مازن الشقيري، أمس الأحد.

ونعى الشقيري والده عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" بكلمات مؤثرة تعبر عن حجم الفقد، حيث كتب: "توفي أبي وسندي وصديقي ومعلمي"، واختتم منشوره بدعاء لوالده قائلاً: "الله يحسن إليك كما أحسنت إليّ". وفور إعلان الخبر، انهالت برقيات التعازي من شخصيات إعلامية بارزة ومتابعي ومحبي الشقيري في المملكة والوطن العربي.

والوالد الراحل من رجال الأعمال المعروفين في السعودية، وهو من جذور فلسطينية وابن أحمد الشقيري مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد مرت عائلة الشقيري بمحطات جغرافية متعددة، حيث انتقلت القبيلة قديماً من الحجاز إلى مصر لفترة من الزمن، ثم غادرتها باتجاه مدينة عكا في فلسطين، قبل أن يستقر المقام بالراحل وعائلته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

هذا ولم يكشف الإعلامي أحمد الشقيري حتى اللحظة عن موعد صلاة الجنازة أو تفاصيل مراسم الدفن والعزاء، ومن المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم.