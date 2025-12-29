16 وفاة في حريق دار للمسنين بإندونيسيا

لقي 16 نزيلاً مصرعهم جراء ⁠حريق شب في دار للمسنين في ‌مدينة مانادو بجزيرة ‌سولاويسي الإندونيسية.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا)، عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله ​اليوم الاثنين، إن الحريق وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في دار "ويردا داماي" للمسنين وتم إخماده، ولا تزال السلطات تحقق في ⁠سبب اندلاعه.

من جهته، قال رئيس قسم ⁠الإطفاء في المدينة، ​جيمي روتينسولو، إن نزلاء الدار، ومعظمهم من كبار السن، كانوا محاصرين داخل المبنى، مشيرا الى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بحروق.