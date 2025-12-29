16 وفاة في حريق دار للمسنين بإندونيسيا
لقي 16 نزيلاً مصرعهم جراء حريق شب في دار للمسنين في مدينة مانادو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا)، عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله اليوم الاثنين، إن الحريق وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في دار "ويردا داماي" للمسنين وتم إخماده، ولا تزال السلطات تحقق في سبب اندلاعه.
من جهته، قال رئيس قسم الإطفاء في المدينة، جيمي روتينسولو، إن نزلاء الدار، ومعظمهم من كبار السن، كانوا محاصرين داخل المبنى، مشيرا الى أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بحروق.
