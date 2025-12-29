دراسة: القطط مختلة عقلياً بالوراثة

كشفت دراسة علمية حديثة، أجرتها جامعتا ليفربول وجون مورس البريطانيتان، عن وجود أنماط سلوكية غير طبيعية لدى القطط المنزلية، وأنها شبه مختلة عقليا، مؤكدة أنها موروثة من أسلافها البرية.

وشملت الدراسة المنشورة في مجلة “ريسيرتش إن بيرسوناليتي” (Research in Personality) أكثر من ألفي مالك للقطط، حيث طوّر الباحثون مقياساً جديداً يُدعى “كات-تراي بلس” (CAT-Tri+) يتكون من ستة وأربعين سؤالاً لتقييم السلوكيات غير الطبيعية لدى القطط المنزلية. وأوضحت الدكتورة ريبيكا إيفانز، قائدة فريق البحث، أن هذه السلوكيات كانت ضرورية لبقاء أسلاف القطط البرية، مؤكدة أنها ساعدتها في الحصول على الغذاء والموارد وفرص التكاثر.

ورصد الباحثون عدة مظاهر لهذه السلوكيات، منها: تعذيب الفرائس قبل قتلها، وإصدار أصوات عالية من دون سبب واضح، إضافة إلى الحركة المفاجئة والانفعال السريع. وتهدف الدراسة إلى تحسين فهم سلوكيات القطط المنزلية، ما قد يسهم في تعزيز العلاقة بين القطط ومالكيها، والحد من ظاهرة التخلي عنها في الملاجئ.