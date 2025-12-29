رحيل المرأة التي ضُرب في جمالها المثل : بريجيت باردو

أعلنت مؤسسة بريجيت باردو، امس الأحد، عن وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن عمر ناهز 91 عاماً.

وجاء في بيانها "تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسستها ورئيستها، السيدة بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة، التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها"، وفق فرانس برس. ولم يحدد البيان وقت أو مكان الوفاة.

من جانبه، نعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، النجمة الشهيرة، وكتب عبر منصة "إكس" : "جسّدت بريجيت باردو حياة الحرية.. ووجودا فرنسيا ببريق عالمي".

كما أضاف "لقد لامست قلوبنا.. نودّع أسطورة من أساطير هذا القرن".

ولدت باردو عام 1934 في العاصمة الفرنسية باريس، وشاركت في نحو 50 فيلماً، إلا أنها حققت شهرة عالمية بعد ظهورها في فيلم "وخلق الله المرأة" عام 1956.

وفي عام 1973، أعلنت أيقونة الجمال اعتزالها التمثيل وهي في ذروة شهرتها، لتختم مسيرتها السينمائية بفيلمها الأخير "دون جوان 73".

وبعد اعتزالها كرست باردو حياتها للدفاع عن حقوق الحيوانات، وأسست مؤسسة "بريجيت باردو".

وتعد بريجيت باردو أيقونة للسينما والجمال في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.