"معكرونة باللحمة" تُدخل 17 عاملاً مصرياً للمستشفى

أصيب 17 عاملاً مصرياً بتسمم غذائي أمس عقب تناولهم وجبة "معكرونة باللحمة" من أحد المطاعم، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية لتلقي العلاج اللازم، وسط تأكيدات رسمية باستقرار الحالات ومباشرة تحقيقات موسعة لكشف الأسباب ومحاسبة المسؤولين.

وأعلنت مستشفى المحلة العام أن عدداً محدوداً من المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، فيما استقرت حالتهم الصحية، وسيتم خروجهم فور الاطمئنان الكامل عليهم. وأوضحت أن أغلب الحالات غادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة، إثر معاناتهم من إعياء شديد وقيء مستمر نتيجة تناول وجبات يُشتبه في فسادها.

وقامت مديرية الصحة بسحب عينات من بقايا الطعام محل الاشتباه، إضافة إلى ست عينات من المطعم المعني، تمهيداً لتحليلها داخل معامل المديرية لتحديد أسباب الواقعة بدقة.

وعقب الانتهاء من متابعة حالات المصابين، وجّه اللواء أشرف الجندي بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم وأماكن إعداد وتداول الأغذية.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 18 كيلوغراماً من اللحوم مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، وضبط 46 كيلوغراماً أخرى من اللحوم غير الصالحة، إلى جانب 8.5 كيلوغرام من الكبدة والحواوشي مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 12 محضراً لمخالفات صحية ونقص اشتراطات السلامة الغذائية، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 72.5 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.