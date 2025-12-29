أخصائية التغذية للاعبي ريال مدريد تفجر مفاجأة: كانوا يفطرون حلويات !

كشفت أخصائية التغذية السابقة في نادي ريال مدريد الإسباني عن "تجربة قاسية" عاشتها، مشيرة إلى أنها تعرضت إلى التهميش بالإضافة إلى تهديدها بالطرد من عملها.

وتقدمت إيتسيار غونزاليس دي أريبا، الموظفة السابقة في ريال مدريد بشكوى تتهم فيها النادي بتعريضها لمضايقات مهنية خلال فترة عملها، كما أشارت إلى أنها واجهت منذ اليوم الأول معاملة عدائية من بعض الأشخاص داخل النادي.

وقالت غونزاليس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: منذ اليوم الأول قالوا لي إنني موجودة فقط لأن الرئيس أراد ذلك، وأنهم سيقنعونه بأنني مجنونة ليتم الاستغناء عني. لم يتحدثوا معي، ولم يعقدوا أي اجتماع معي رغم طلبي المتكرر. لم يردوا على رسائلي ولا بريدي الإلكتروني.

وفي مقابلة لاحقة مع إذاعة «راديو إيوسكادي»، كشفت إيتسيار تفاصيل إضافية عن الأجواء التي عاشتها داخل ريال مدريد قائلة: أبلغتهم أن الاعتماد على الحلويات في وجبة الإفطار ليس مناسباً، فقاموا بالرد قائلين: لا تغيّري شيئاً وإلا سنطردك. هكذا نفعل منذ سنوات وهكذا فزنا بـ 15 لقباً في دوري الأبطال، وهذه الجملة تكررت باستمرار.

وأضافت: كانوا يقولون لي: إذا جاء اليك لاعب فاهتمي به، لكن كيف سيأتي لاعب إذا لم يكن يعرف بوجودي أصلاً ؟ ثم يقولون لي: على أي حال هذا أفضل، هكذا تحصلين على المال دون أن تعملي. من الأفضل لك ألا تغادري هذا المكان.

وعن أسباب تقديمها للشكوى أوضحت: بدأوا حملة تشويه ضدي وقاموا بنشر الأكاذيب، كنت أحب اللاعبين كثيراً، وكانوا يعاملونني بشكل جيد، وكذلك الرئيس. ما كنت أريده فقط هو أن يعرفوا الحقيقة. لم أكن أبحث عن مشكلة، كنت فقط أريد أن أؤدي عملي بأفضل شكل ممكن.

وختمت إيتسيار غونزاليس بالقول: لا أرغب في الحصول على تعويض مالي، كل ما أريده هو أن يعتذروا، كانوا يقولون لي: كل ما تفعلينه خطأ، لا نريدك هنا. وفي المقابل، كان اللاعبون يرسلون لي رسائل إيجابية، لكن بمجرد أن يفعلوا ذلك كان يتم منعهم من التواصل معي.