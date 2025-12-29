فرنسا تنعى أيقونتها.. وداعاً بريجيت باردو

أعلنت مؤسسة بريجيت باردو، أمس، عن وفاة الممثلة الفرنسية الشهيرة عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد أن قضت ⁠الأعوام التالية لمسيرتها الفنية في حملات الدفاع عن حقوق الحيوان ومساندة سياسيين من ⁠اليمين المتطرف.

وُلدت باردو بباريس في 28 ​سبتمبر 1934، ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة خجولة، لكن بوصولها إلى سن الـ15، ظهرت على غلاف مجلة «إل» وبدأت مسيرتها ​في ​عرض الأزياء، وهو طريق قادها بسرعة إلى عالم الأفلام السينمائية، وشاركت باردو عام 1973 في آخر فيلم بمسيرتها الفنية، التي شملت 42 فيلماً، لكنها أعلنت أن عالم السينما ‍فاسد، ثم اعتزلت الحياة العامة.

ونعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بريجيت باردو، معتبراً أنها «أسطورة»، وكتب على منصة «إكس»: «أفلامها، صوتها، شهرتها، أحرف اسمها الأولى، أحزانها، شغفها السخي بالدفاع عن الحيوانات.. لقد لامستنا.. نحن ننعى أسطورة».

فيما وصفت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، باردو بأنها «أيقونة بين الأيقونات».