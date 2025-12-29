رجل أعمال يبيع شركته ويمنح موظفيه مكافآت بقيمة 240 مليون دولار

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن رجل الأعمال غراهام ووكر من ولاية لويزيانا الأميركية، باع شركة فايبربوند ومنح جميع الموظفين مكافأة إجمالية قدرها 240 مليون دولار.

وقبل ذلك قال ووكر إنه سيكون على استعداد لبيع الشركة لمستثمر يوافق على تخصيص 15% من العائدات لتوظيف موظفين جدد.

وذكر أنه لم يكن موظفو شركة فايبربوند يمتلكون أي أسهم في الشركة ولم يكونوا مؤهلين للحصول على أي مدفوعات، لذا كانت هذه الخطوة بمثابة هدية من ووكر.

وتم توزيع الأموال على 540 موظفا، وحصل كل منهم على 443 ألف دولار. سيتم تحويل الأموال على مدى خمس سنوات، وقد وصلت الدفعة الأولى في يوليو.