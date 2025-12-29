«مملكة إيليرا» أفضل عرض في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إذ استأثر مسرح خورفكان للفنون بمعظم الجوائز، خلال الحفل الختامي.

وحصد عرض «مملكة إيليرا» جائزة أفضل عرض، وجائزة لجنة تحكيم الأطفال، الخاصة بأفضل عرض، وجائزة أفضل إخراج للفنان عبدالله الحريبي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنانة هيفاء حسين، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ للفنان ذياب ناصر، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ مناصفة للطفلة حلا أحمد الزعابي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ماكياج للفنان محمد جاسم.

فيما نالت فرقة مسرح الشارقة الوطني ثلاث جوائز عن عرضها «الفتى الخشبي»، حيث نال محمد دشتي جائزة أفضل ممثل دور أول، وميلانا رسول جائزة أفضل أزياء، وسكينة جوهر جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ مناصفة.

وفازت الفنانة جودي النبهان بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسرحية «قرية الابتكار»، ونال العرض نفسه جائزة أفضل تأليف للفنان علي جمال، وكذلك نال العرض جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات للفنان شريف محسن، وفاز الفنان خالد بشير بجائزة أفضل إضاءة عن مسرحية «أمونة والخاتم»، وفاز الفنان رايموس بجائزة أفضل مناظر مسرحية عن «سر الفريج الأزرق».

وقبيل حفل الختام قدم منتسبو «ربع قرن للمسرح وفنون العرض» عرضهم، الذي حمل عنوان «الإطار الفارغ»، حيث نال استحسان الحضور.