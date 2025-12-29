«في حب دبي».. أمسية متفردة تحتفي بأشعار محمد بن راشد وحمدان بن محمد

أنهت مؤسسة دبي للإعلام جميع التحضيرات الخاصة بأمسية غنائية تحمل عنوان «في حب دبي»، والمقرر بثّها عبر شاشات تلفزيون دبي وقناة سما دبي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مساء بعد غد.

وتحتفي الأمسية بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤاه المتفردة التي أثرت مسيرة دبي التنموية، وعزّزت ريادتها ومكانتها الدولية، ورسّخت حضورها كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة في العالم.

وتأتي الأمسية في إطار توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تقديم محتوى إعلامي مبتكر، يعكس الهوية الوطنية والقيم الثقافية المحلية، ويسهم في إبراز قصة دبي ورؤيتها المستقبلية من خلال برامج نوعية تحمل أبعاداً إنسانية وثقافية مميزة.

وسيقدم الأمسية، التي ستعرض على الهواء مباشرة في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، الإعلامي أحمد عبدالله والإعلامية رؤى الصبان، من الاستوديو الخاص الذي ستقيمه المؤسسة في حي دبي للمستقبل، وتستضيف خلالها الفنانة أصالة نصري، التي ستقدم بصوتها مجموعة من القصائد المغناة، التي نظمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالشعر النبطي والفصيح، لتكشف عما تتميز به هذه القصائد من إيقاعات وأوزان وجماليات خاصة تبرز تفردها، ومن أبرزها: «أسمع صدى صوتك»، و«تهنئة»، و«أنت مثل ما أنت».

كما ستتضمن الأمسية باقة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي تستعرض مجموعة من المحاور والموضوعات الإنسانية والوطنية الملهمة، ومن بينها قصائد «تضحك»، و«روّح وروح»، و«الصاحب المعنى»، وتشمل الأمسية أيضاً أداء عدد من الأغنيات، من أبرزها: «كبير الشوق»، و«البر والمزيون»، و«شبيه روحي»، و«أكثر من اللي أنا بحلم بيه»، و«شكراً».

وستشهد الأمسية أيضاً بث مجموعة من الفقرات والتقارير المميزة التي تحتفي بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن بينها تقرير «علّمتني الحياة»، الذي يستعرض ومضات مختارة من الجزء الأول من كتاب سموه الجديد «علّمتني الحياة» الذي يشكل خلاصة تجربة سموه وفلسفته القيادية الممتدة لنحو 60 عاماً من العطاء الوطني، ويضم الكتاب 35 فصلاً توثق محطات بارزة من مسيرة سموه في القيادة والحكم والحياة، ليشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة: «تُعد (في حب دبي) مساحة ثقافية ووطنية تحتفي بجماليات شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما تحمله قصائدهما من قيم معرفية، وتأملات إنسانية عميقة، وحِكم مستلهمة من التجربة الحياتية والقيادية، حيث تمثل هذه الأعمال الشعرية توثيقاً إبداعياً لمسيرة دبي والإمارات، وتجسيداً لنهج سموهما في العمل، ودعمهما المتواصل لمسيرة التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دبي»، وأكد أن الأمسية تشكل قيمة نوعية مضافة إلى خريطة المحتوى الثقافي والإعلامي الذي تقدمه «دبي للإعلام»، لما تتضمنه من فقرات متكاملة تعكس الهوية الوطنية والثقافة المحلية الأصيلة، مشيراً إلى أن المؤسسة حرصت على إعداد فريق عمل متكامل، يتمتع بخبرة إعلامية واسعة ومهنية عالية، لضمان تقديم أمسية تليق بمكانة دبي، وتنسجم مع التزام المؤسسة تقديم محتوى إعلامي مؤثر يواكب إنجازات الإمارة النوعية، ويعزز حضورها الثقافي عالمياً.

تقارير نوعية

تشمل فقرات الأمسية تقرير «الأسرة»، الذي يسلط الضوء على أهداف «عام الأسرة»، ودوره في ترسيخ القِيَم الأصيلة، وتعزيز الترابط الأسري والعلاقات المتينة بين أفراد الأسرة، بوصفها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، فيما يبرز تقرير «الحكام والناس» طبيعة العلاقة التي تجمع أصحاب السمو حكام الإمارات بأبناء المجتمع، إلى جانب تقارير أخرى تستعرض جهود دبي في استشراف المستقبل والإسهام في تشكيل ملامحه.

