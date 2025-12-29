«شتانا في حتّا» يحفز ضيوفه بنشاط بين الشلالات والطبيعة

في إطار مبادرة شتا حتّا، وضمن الفعاليات المجتمعية النوعية التي يضمها مهرجان «شتانا في حتّا» 2025، نظّم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع شركة GIGI فعالية رياضية مجتمعية وسط الأجواء الطبيعية المفتوحة التي تتميز بها منطقة حتّا.

هدفت الفعالية إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية عبر جلسات «البيلاتس»، وهي رياضة تعتمد على مجموعة من التمارين البدنية المصمَّمة لتحسين قوة الجسم ومرونته وتوازنه، مع تركيز خاص على تقوية العضلات العميقة، وتقوم تمارين «البيلاتس» على مبادئ أساسية تشمل: التحكم في الحركة، والتركيز، والتنفس الصحيح، والدقة، والانسيابية، ما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة.

وأوضح فريق عمل براند دبي، الجهة المنظمة لـ«شتانا في حتّا»، أن الفعالية استقطبت اهتمام رواد المهرجان، على مدى 14 الجاري في منطقة سد الخطم، و26 الجاري في منطقة شلالات حتّا المستدامة، تحت إشراف مدربين معتمدين.