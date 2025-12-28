الجسمي والساهر في «عاصمة القلب».. ليلة طربية «بالبنط العريض»

أمسية طربية كاملة العدد، جمعت النجمين حسين الجسمي وكاظم الساهر، الليلة قبل الماضية، على مسرح الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث قدم كل منهما مجموعة من أغنياتهما وسط تفاعل كبير من الجمهور الكبير الذي حضر الحفل.

وأكد الفنان حسين الجسمي أن عام 2025 شهد العديد من الأحداث المهمة، أبرزها أنه رزق بابنه (زايد)، معتبراً أن إحساس الأبوة خلق بداخله مزيداً من الخوف إلى جانب الشعور بالمسؤولية.

وأضاف النجم الإماراتي خلال المؤتمر الإعلامي الذي سبق فقرته في الحفل: «2025 عام خاص وعزيز على قلبي، فقد كان مملوءاً بالستر والنجاح والأحداث.. بعضها سعيد وبعضها محزن، وأهم وأبرز هذه الأحداث على المستوى الشخصي أن رزقني الله بابني (زايد)، وعلى المستوى العملي كانت هناك العديد من النجاحات وأهمها محبة الجمهور وتفاعله مع ما قدمته من أعمال».

وأشار إلى أن نجاح أغنيته «فستانك الأبيض» يرجع إلى ما تعكسه من محبة وصدق، مضيفاً: «هذه الأغنية قدمتها لأصدقاء أعزاء على قلبي، واستطاعت أن تجد طريقها لقلوب الناس، وتنتشر انتشاراً واسعاً، فما يخرج من القلب لابد أن يدخل القلب».

ووجّه الجسمي التحية لجمهوره، معرباً عن امتنانه له ولمحبته ودعمه الدائم وتفاعله مع ما يقدمه من أعمال، كما عبر عن سعادته بالحفل وبلقاء جمهور أبوظبي، التي وصفها بـ«عاصمة القلب» عاصمة الوطن، ودار الأمان والحب والتطور والثقافة، موضحاً أن كل مكان في دولة الإمارات له ما يميزه، وأشاد بتنظيم الحفل والقائمين عليه.

من جانبه، أعرب الفنان كاظم الساهر عن أمله أن يشهد العام الجديد الخير والمحبة والسلام لكل الناس، وأن ينعم العالم العربي بالسلام بعيداً عن الحروب، متمنياً على المستوى الشخصي أن يقدم مزيداً من الأعمال التي تسعد الناس.

وأشار إلى عمق العلاقة التي تربطه بجمهوره، مضيفاً خلال المؤتمر الذي سبق ظهوره على المسرح: «جمهوري في كل مكان هو عائلتي منذ 35 سنة، وهو مشكلتي أيضاً، فعندما أقدم أغنية جديدة أحسب ألف حساب لرد فعل جمهوري عليها، وكيف سيتقبلها ويناقشها ويتفاعل مع اللحن والكلمات»، كاشفاً عن أنه أنجز أخيراً ألبوماً باللهجة العراقية، تعاون خلاله مع شعراء وملحنين متميزين، وهناك أعمال بلهجات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وافتتح كاظم الساهر الحفل، فقدم مجموعة كبيرة من الأغاني القديمة والجديدة، مثل «عيد العشاق»، و«سلامتك من الآه»، و«ها حبيبي»، و«أحبك جداً»، و«على مودك»، وجزء من قصيدة «أنا وليلي»، و«عيد وحب» التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وفي الجزء الثاني من الأمسية، تألق حسين الجسمي عبر العديد من الأغاني التي رددها معه الجمهور بحماسة مثل «6 الصبح» و«بحر الشوق» و«رعاك الله»، و«بالبنط العريض» غيرها. كما حرص على تبادل التعليقات مع الجمهور والثناء على تفاعله.

نفى الفنان كاظم الساهر تراجع الشعر، معتبراً أنه مازال أساس بناء الأغنية، ومن دون هذا الأساس لن تستمر، مشيراً إلى أن الجيل الجديد يستمع إلى الأغاني، ولكن من نوع مختلف، ولابد من تقديم أعمال بأسلوب مختلف يتماشى مع الأذواق كافة، خصوصاً أن هناك أصواتاً رائعة وملحنين متميزين على الساحة.

