مهرجان حتا للعسل.. تعددت المذاقات والجودة واحدة

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان حتا للعسل زيادة ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة، إذ توافدوا للاستمتاع بأجواء الشتاء المعتدلة، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، والتنوع البيئي والثقافي الذي تزخر به المنطقة، إلى جانب باقة من الخدمات والفعاليات الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة.

ويأتي المهرجان في دورته الـ10 ضمن إطار «خطة حتا التنموية الشاملة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستمر حتى 31 الجاري، مقدّماً تشكيلة من أصناف العسل الإماراتي ذات المذاقات المتنوعة.

كما تشهد فعاليات المهرجان حضوراً لافتاً لأعداد كبيرة من السياح الذين حرصوا على التعرف إلى عسل حتا، الذي يتميز بخصائصه الفريدة، ويُعد من الصناعات العريقة في المدينة، إلى جانب الاطلاع على أصناف متعددة من إنتاج مناحل المنطقة، وتتيح فعاليات المهرجان للجمهور فرصة فريدة للتعرف إلى أنواع العسل وطرق التمييز بينها، إذ تضم المنتجات المعروضة تشكيلة واسعة تشمل عسل السدر، والشوكة، والطلح، والسمر، والسلم، والضهي، والقتاد، والعسل الصيفي، والسحاه، والبرسيم، والربيعي، وعسل الحمضيات.

من جهته، أشاد رئيس مجلس تجار حتا، مانع الكعبي، بجودة ونظافة العسل الإماراتي، معتبراً أن الإنتاج المحلي بلغ مستويات عالمية، من حيث المعايير والمواصفات، وأشار إلى وجود مشاريع رائدة تُنفّذ حالياً، تركز على الحفاظ على «السلالة الإماراتية» من النحل واستدامتها، من خلال برامج التهجين والتطوير وتحسين المواصفات، بما يضمن استمرارية هذا الإرث البيئي والاقتصادي للأجيال المقبلة.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، هند محمود، أن «مختبر دبي الذكي المتنقل» يوفّر فحوصاً مجانية للعسل طوال أيام المهرجان، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام تمثل نقلة نوعية مقارنة بالأعوام السابقة، من خلال اعتماد هوية رقمية للعسل تعزز موثوقية المنتج وشفافيته.

وفي خطوة تعكس توجه بلدية دبي نحو التحول الرقمي، أوضحت أن مختبر دبي المركزي دشّن، خلال مشاركته في النسخة الـ10 من المهرجان، «روبوتاً» ذكياً يحمل اسم «عسّال»، حيث تم هذا العام استبدال عمليات جمع العينات اليدوية بابتكار تقني متقدم.

ويجمع الروبوت عينات العسل ومشتقاته من جميع العارضين المشاركين عبر أنابيب مخصصة لكل عارض، وفق آلية منظمة تشمل ثلاث جولات يومياً طوال أيام المهرجان، بواقع سحب 60 عينة في كل جولة مسحية.

ويتضمن المهرجان فعاليات ترفيهية، وأجواء تراثية، وعروضاً حصرية من أجل استقطاب الزوار من مختلف الأعمار والفئات.

• 60 عينة بكل جولة مسحية يجمعها الروبوت «عسال».

• 31 الجاري،تختتم الدورة الـ10.