«ديزني+» شريك استراتيجي لـ «قمة المليار متابع»

أعلنت قمة المليار متابع انضمام «ديزني+»، خدمة البث التابعة لشركة «والت ديزني»، بصفتها شريكاً استراتيجياً للنسخة الرابعة من القمة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في الفترة من التاسع إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل تحت شعار «المحتوى الهادف».

وقال المدير الإقليمي لمنصة «ديزني+» في الشرق الأوسط، تميم فارس، إن قمة المليار متابع باتت منصة عالمية تجمع أبرز المبدعين وصناع المحتوى من قارات العالم المختلفة، مشيراً إلى أن صناعة المحتوى باتت اليوم ركيزة أساسية لصناعة الترفيه، وأن «ديزني+» تشهد أثر صانعي المحتوى الموهوبين بوضوح في الجمهور وكيفية تفاعله مع القصص المتنوعة.

من جانبها، قالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، إن التعاون مع «ديزني+» يمثل إضافة نوعية تعكس المكانة العالمية التي حققتها القمة، وخطوة استراتيجية نحو بناء تحالفات مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في صناعة المحتوى والترفيه.

وأضافت، أن «(ديزني+) تمتلك خبرات كبيرة في إنتاج المحتوى الإبداعي وتطوير المواهب، والقمة ستتمكن من خلال هذا التعاون، من تعزيز قدرات المشاركين فيها، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة والتجارب التي تساعدهم في صناعة محتوى هادف يصل إلى مستويات عالمية».

وأشارت إلى أن القمة تحرص في كل نسخة على بناء شراكات جديدة تحقق التكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات المحلية، بما يسهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع تأثيرهم في مختلف الأسواق.