«إكسبوجر».. قصص عابرة للحدود بـ «عدسة العالم»

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» عن عودة برنامج «عدسة العالم»، الذي يجمع ستة مصورين وست مصورات، بواقع مصور واحد ومصورة واحدة من ست قارات آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا، بهدف الاحتفاء بمشروعاتهم الفنية الفوتوغرافية المحلية، التي تحمل أبعاداً إنسانية وبيئية عالمية.

ويخصص المهرجان منطقة «فضاء برنامج عدسة العالم» للمرة الأولى منذ انطلاقه، في ركن «فضاءات» ضمن البنية الجديدة للنسخة الـ10 من المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالجادة في الشارقة، من 29 يناير حتى الرابع من فبراير المقبلين، تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري».

ويقدم البرنامج هذا العام 120 عملاً ضمن مشروعات المصورين المتأهلين، تمثل سرديات بصرية متنوعة عابرة للحدود.