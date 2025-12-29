دبي محطة فرح يترقبها العالم

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء استعداداتها لتغطية احتفالات العام الجديد 2026، التي ستشهدها الإمارة بدءاً من مساء بعد غد وحتى صباح مطلع 2026، من خلال مجموعة من البرامج والتقارير الخاصة التي تبرز قدرة دبي على إبهار العالم بفضل ما تقدمه من عروض وألعاب نارية في منطقة وسط المدينة، وبرج خليفة، ومختلف وجهاتها ومعالمها البارزة، ويأتي ذلك في إطار توجهات المؤسسة والتزاماتها الهادفة إلى تحقيق تطلعات الإمارة ورؤاها الطموحة، وتعزيز مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وستقدم «دبي للإعلام» عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، واستوديوهاتها الحديثة، وشبكة مراسليها الذين سيتم توزيعهم على عدد من وجهات دبي الرئيسة، تغطية مميزة لاحتفالات العام الجديد في الإمارة، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة، بما يعكس إمكانات المؤسسة اللوجستية والفنية، وقدراتها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر، وتقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى.

وأكدت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، سارة الجرمن، أن احتفالات رأس السنة الميلادية في دبي أصبحت محطة عالمية يترقبها الملايين حول العالم، لما تحمله من رسائل فرح وتفاؤل تعكس جوهر المدينة وروحها النابضة بالحيوية ومكانتها على الخريطة العالمية، وقالت: «تُمثل احتفالات العام الجديد في دبي حدثاً استثنائياً يجمع الإبهار البصري مع الابتكار والتنظيم، لتقدم الإمارة من خلالها نموذجاً فريداً في صناعة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات الضخمة، وفي مقدمتها عروض الألعاب النارية في محيط برج خليفة، أطول برج في العالم، والتي أصبحت رمزاً عالمياً لهذه المناسبة».

من جهته، أشار رئيس أول الهندسة والتشغيل في «دبي للإعلام»، صالح لوتاه، إلى حرص المؤسسة على تقديم محتوى عالي الجودة، يوفر للجمهور تجربة مشاهدة متميزة وفق أعلى معايير الإنتاج العالمية، موضحاً أن «المؤسسة حرصت على إعداد خطة تغطية شاملة ومتكاملة تواكب حجم الحدث، وتسهم في نقل تفاصيله وأجوائه إلى المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية، وبالاعتماد على أحدث التقنيات والإمكانات الفنية واللوجستية، بما يبرز جمال دبي وروعتها».

ولفت إلى أن التغطية الإعلامية لهذا الحدث تتطلب جهداً جماعياً وتنسيقاً عالياً بين مختلف طواقم المؤسسة، ما يبرز حجم الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الفنية واللوجستية، والارتقاء بقطاع البث التلفزيوني، وترسيخ مكانة «دبي للإعلام» كإحدى أكبر وأبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

وستقدم مؤسسة دبي للإعلام، بدءاً من السابعة مساءً، تغطية شاملة لاحتفالات رأس السنة، انطلاقاً من الاستوديو الذي سيقام في منطقة برج بارك، وسيشارك في تقديمها كل من الإعلامية شيما والإعلامي محمد سالم، وخلالها سيتم توحيد البث عبر شاشات تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، ودبي ون، تمهيداً لتقديم تغطية متكاملة لأجواء الاحتفالات في مختلف أنحاء الإمارة.

وستتضمن التغطية نقل وقائع المسيرة التي ستنظمها شركة إعمار بالتعاون مع فرقة شرطة دبي، في منطقة «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، في تمام الساعة 7:15 مساءً، على أن يعود البث إلى الاستوديو عند التاسعة مساءً لمواصلة متابعة مجريات الحدث، وسيتخلل ذلك عرض مجموعة واسعة من الفقرات المتنوعة، واللقاءات الحصرية، والتغطيات الخارجية المباشرة، التي سيقدمها عدد من الإعلاميين من مواقع مختلفة، إذ ستتولى حنان علي التغطية من «برج بارك»، وسالي سعيد من «البوليفارد»، فيما سيقدم طلال الهنداسي من برج خليفة سلسلة مقابلات وحوارات مع قيادات خط الدفاع الأول، وسيكون عيسى خوري في «دبي فستيفال سيتي»، بينما سيتولى سالم محمد نقل أجواء الحدث من «برج العرب»، بينما سيغطي يوسف عبدالباري الفعاليات في القرية العالمية، كما ستشمل مجريات البث لقطات تُبرز مظاهر الاحتفال في مواقع حيوية في الإمارة، من بينها جزيرة نخلة جميرا وبرواز دبي.

وسيتخلل الفقرات بث مجموعة تقارير سيتولى إعدادها مراسلو «دبي للإعلام»، لرصد آراء الجمهور وتطلعاتهم وأمنياتهم في 2026، إلى جانب نقل ما تشهده الإمارة من عروض ترفيهية وفعاليات خاصة بهذه المناسبة، وصولاً إلى العدّ التنازلي للاحتفال الأكبر والأضخم في المدينة، في منطقة برج خليفة حتى 12:20 بعد منتصف الليل، لتأسر دبي أنظار ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

أبرز الإنجازات

يعرض مركز الأخبار، التابع لـ«دبي للإعلام»، حلقة خاصة بعنوان «الإمارات 2025.. عام الإنجازات»، تُبث عبر تلفزيون دبي في تمام الساعة 6:30 مساءً، وترصد أبرز ما شهده العام الماضي من أحداث سياسية واقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما تستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها دبي ودولة الإمارات خلال 2025، وغيرها الكثير.

وسيخصص برنامج «دبي هذا الصباح»، الذي يُبث عبر شاشة تلفزيون دبي، حلقة كاملة تتضمن تقارير متنوعة ترصد أبرز النجاحات التي حققتها دبي خلال 2025، وتستعرض أبرز الفعاليات والأحداث التي شهدتها الإمارة على مدار العام الماضي.

وسيكون الجمهور الناطق باللغة الإنجليزية على موعد مع حلقة خاصة من برنامج «DXB Today»، الذي سيطل عبر شاشة قناة دبي ون في تمام الساعة 11 مساءً، ويقدمها نيكي سامناني وعمر توم، فيما ستتولى إيمي كيتشينغمان تقديم مجموعة من التقارير الخاصة التي ترصد أجواء الاحتفالات في منطقة برج خليفة.