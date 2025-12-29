«دبي للمرأة» على أعتاب 2026 بمبادرات طموحة

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، خلال اجتماعه الرابع والختامي لعام 2025، المبادرات التي نفذت خلال الفترة الماضية، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي شملت تنظيم برامج عدة في مجال التطوير المهني والقيادي وتعزيز الصحة النفسية للمرأة، كما ناقش الاجتماع المشروعات التي يتم العمل عليها حالياً، وأهمها تطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة وخطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، واستعرض أهم مبادرات ومشروعات عام 2026، تزامناً مع «عام الأسرة».

وبهذه المناسبة، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التزام المؤسسة الراسخ بدعم المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لاسيما على المستويات القيادية التي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت سموّها: «شهد عام 2025 إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية عكست حرصنا على بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية التي تسهم في توفير مسارات عملية تُمكّن المرأة من مواصلة نجاحاتها، وجاءت هذه الجهود كترجمة عملية لرسالة المؤسسة ورؤيتها في تعزيز مشاركة المرأة وتوفير البيئة الداعمة التي تساعدها على الإبداع والابتكار وتحقيق التميز في مختلف القطاعات، تأكيداً على دورها كشريك رئيس في صنع المستقبل وصياغة نجاحاته».

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «ونحن على أعتاب عام جديد، نؤكد حرصنا على العمل برؤية مستقبلية تتماشى مع طموحات إمارة دبي وتطلعات دولة الإمارات، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة ضمن الأولويات الوطنية، وتركز رؤيتنا للمرحلة المقبلة على تعزيز جاهزية المرأة وتأكيد امتلاكها الأدوات التي تمكنها من المشاركة بأدوار إيجابية وملموسة في بناء اقتصاد المستقبل، إضافة إلى استمرار برامج التأهيل القيادي، وتطوير المزيد من الشراكات الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في خلق فرص جديدة للمرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها في المجالات الحيوية والقطاعات المستقبلية».

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، إن «الإنجازات التي تحققت في 2025 هي ثمرة مرحلة مهمة من العمل المؤسسي المُنظَّم والفعّال، والتطوير المتواصل في البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام، وحرصنا خلال هذا العام على تبنّي منهجية واضحة ترتكز على جودة المخرجات، وتحقيق قيمة حقيقية للمرأة والمجتمع، إذ ركزت أجندة العمل على تطوير برامج متخصصة تستجيب لاحتياجات المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، سواء عبر البرامج القيادية، أو المبادرات التي تعزز مشاركتها في ريادة الأعمال والقطاعات الجديدة المرتبطة باقتصاد المستقبل، كما شهد العام نمواً ملحوظاً في عدد المستفيدات من مبادرات المؤسسة على الصعيدين الحكومي والخاص».

وأكدت منى المرّي أن توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، شكّلت الأساس الواضح الذي انطلقت منه عملية تطوير خطط العمل بطموحات أكبر للمرأة، إذ إن الدعم الكبير الذي توليه سموها للمؤسسة أثمر تنفيذ مشروعات ذات أثر إيجابي ملموس.

