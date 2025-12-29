«بطولات الظفرة لصيد الكنعد» ترحب بالمُشارَكات

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات في «بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»، التي تقام خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، على أن يستمر التسجيل حتى الثالث من يناير المقبل، عبر الرابط https://aldafrakingfish.ae، وتشمل البطولات - التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها لصون التراث البحري وتعزيز حضوره في المجتمع - ثلاث محطات رئيسة تتضمن ست مسابقات، بواقع ثلاث مسابقات للرجال ومثلها للسيدات، مع تخصيص 135 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية مليونَي درهم، إذ رصدت الهيئة 45 جائزة لكل محطة، منها 40 جائزة للفئة العامة وخمس جوائز لفئة السيدات.