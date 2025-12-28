الحكم بسجن طليقة أحمد السقا في قضية اللوحات الفنية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارها بحق الإعلامية مها الصغير، في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بادّعائها ملكية لوحات فنية ليست لها، عملاً بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية الرقم 82 لسنة 2002.

وقضت المحكمة أمس (السبت) بسجن الصغير لمدة شهر، وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه مصري.

وكانت طليقة الممثل المصري أحمد السقا قد حلّت ضيفة الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ONE في يوليو الماضي، وأعلنت عن هواياتها في الرسم ورسمها فعلاً مجموعة من اللوحات التي عرضتها على الشاشة، وكانت بينها لوحة كشفت صاحبتها الدانماركية أنها صاحبتها الأصلية، بالإضافة إلى لوحات أخرى لفنانين آخرين.

ولاحقاً، اعتذرت الصغير من الرسّامة الدانمركية ليزا ناشنيلسن، ومن برنامج "معكم"، قائلةً في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فايسبوك": "أنا أخطأت. أخطأت بحق الفنانة الدانماركية ليزا، وبحق جميع الفنانين، وبحق المنبر الذي تكلمت من خلاله، والأهم أني أخطأت بحق نفسي".

وأضافت: "مروري بأصعب ظروف في حياتي، لا يبرّر لي ما حدث"، في إشارة إلى طلاقها أخيراً من النجم المصري أحمد السقا بعد زواج استمر أكثر من 26 عاماً، وأثمر ثلاثة أبناء.

وختمت الصغير بقولها: "أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

وتصاعدت أزمة الصغير، عقب اكتشاف أن السرقة شملت فنانين آخرين، غير ناشنيلسن.