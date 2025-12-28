"تسلا" تصمم سقف سيارة يلتقط إشارة "النت" من الأقمار الصناعية

قد تكون شركة تسلا على وشك حلّ إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المسافرين على الطرقات البعيدة والخارجية، ألا وهي مشكلة انقطاع خدمة الإنترنت.

وكشف طلب براءة اختراع في الولايات المتحدة نُشر حديثًا أن الشركة تفكر في إعادة تصميم سقف السيارة من الصفر، متخليةً عن الزجاج والمعادن التقليدية لصالح مواد تسمح بمرور إشارات الأقمار الصناعية بسهولة.

وتصف براءة الاختراع سقفًا للسيارة مصنوعًا من بوليمرات تسمح بمرور إشارات الراديو، بحسب تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

واختصار، تسعى "تسلا" إلى تحويل سقف سياراتها إلى نافذة لنقل البيانات. وتعمل المواد التقليدية لسقف السيارات كالفولاذ أو حتى الزجاج المُتخصص كحاجز، مانعةً أو مُضعفةً إشارات الترددات العالية اللازمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ولحلّ هذه المشكلة، تدرس "تسلا" مزيجًا من البوليمرات عالية القوة مثل البولي كربونات، و"ABS"، و"ASA". وهذه ليست مجرد أسقف "بلاستيكية" عادية؛ بل تُعدّ هذه المواد من المواد الأساسية في عالم الطيران والفضاء نظرًا لمتانتها الفائقة.

وتُفصّل براءة الاختراع هيكلًا رباعي الطبقات يسمح بمرور الترددات اللاسلكية من خلال دمج اتصال الأقمار الصناعية مباشرةً في بنية السيارة، مع الحفاظ على صلابته الكافية لضمان هدوء المقصورة وسلامتها.