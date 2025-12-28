الأبحاث تقول أن شاشة الهاتف المحمول أوسخ من مقعد مرحاض عمومي .. فكيف يمكن تنظيفه ؟

تشير أبحاث علمية إلى أن شاشة الهاتف المحمول هي على الأرجح تعجّ بالبكتيريا أكثر من مقعد مرحاض عمومي، ومع ذلك، تمرّ على معظمنا أسابيع دون تنظيفها ولو لمرة واحدة.

فإذا لم تُعقّم هاتفك بشكل يومي، فأنت تحمل معك طبقة من الأوساخ تراكمت على مدى شهور. وتوصي لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بالتنظيف اليومي للهاتف، لكن عليك الحذر فاستخدام المواد الخاطئة قد يلحق ضررًا دائمًا بشاشة هاتفك، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وكل ما تحتاجه لتنظيف هاتفك هو قطعة قماش ناعمة ومحلول تنظيف آمن ومخصص لقتل الجراثيم دون إتلاف الهاتف.

عليك تجنب الكحول الطبي أو المنتجات المصنوعة من الكحول النقي، لأنها قد تُتلف الطبقة الواقية التي تمنع وصول الزيت والماء إلى شاشتك.

يقترح البعض تحضير مزيج من الكحول والماء بنفسك، لكن عدم ضبط التركيز بشكل صحيح قد يُتلف هاتفك. والخيار الأكثر أمانًا هو استخدام مناديل مطهرة تحتوي على 70% من كحول الأيزوبروبيل.

وللتنظيف اليومي، يمكنك استخدام منتج يعمل بالأشعة فوق البنفسجية مثل "PhoneSoap"، الذي يقضي على 99.99% من الجراثيم والبكتيريا. ويمكنك أيضًا الاستعانة بإرشادات شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات.

وأصبحت شركة أبل توافق الآن على استخدام مناديل كلوركس المطهرة والمعقمات المماثلة، وهو ما لم يكن موصى به قبل الجائحة لأنها كانت تعتبر قاسية على طلاء الشاشة.

وتوصي شركة سامسونج أيضًا باستخدام محلول كحولي بنسبة 70% مع قطعة قماش من الألياف الدقيقة. ويجب دائمًا التأكد من إيقاف تشغيل الهاتف قبل تنظيفه.

وفي بعض الأحيان، يحتاج هاتفك إلى عناية خاصة عند تنظيفه. وقد لا تكون عملية التنظيف اليومية الموصى بها كافية لإزالة حبيبات الرمل العالقة بعد قضاء عطلة على الشاطئ أو بقع كريم الأساس الصعبة.

ولا مفر من وجود بصمات الأصابع لأن بشرتك تفرز زيوتًا. وفي كل مرة تمسك فيها هاتفك، ستتراكم بصمات الأصابع على شاشته. والطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على شاشة هاتفك خالية من البصمات هي استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

ولتنظيف أعمق، بلل قطعة القماش بالماء المقطر-لكن لا تصب الماء مباشرة على الشاشة أبدًا- وامسح السطح. هذه الطريقة فعالة أيضًا لظهر وجوانب هاتفك.

وكبديل، جرّب ملصق تنظيف الشاشة المصنوع من الألياف الدقيقة، والذي يُلصق على ظهر الهاتف لتسهيل عملية التنظيف.

قد تعلق حبيبات الرمل والوبر بسهولة في منافذ هاتفك وشقوقه. ولإزالتها، يُنصح باستخدام شريط لاصق، حيث ينبغي عليك ضغط الشريط على طول الثنيات ومكبر الصوت، ثم لفه وأدخله برفق في المنافذ. وسيسحب الشريط أي شوائب. ويمكنك بعد ذلك التخلص من الشريط بسهولة للتنظيف.

وبالنسبة لفتحات مكبر الصوت الصغيرة، استخدم عود أسنان برفق أو أداة شفط صغيرة للشقوق لإزالة الشوائب.

أشياء يجب تجنبها عند تنظيف الهاتف

معقم اليدين: العطور والكحول الإيثيلي الموجودان في العديد من المعقمات قد يضران هاتفك.

منظفات النوافذ أو المطبخ: المنظفات القوية قد تزيل الطبقة الواقية من هاتفك وتجعله أكثر عرضة للخدوش.

المناشف الورقية: قد تتمزق المناشف الورقية، مما يزيد من تراكم الأوساخ على هاتفك، كما أن ملمسها الخشن قد يترك خدوشًا على شاشتك.

صابون الأطباق واليدين: معظم أنواع الصابون تتطلب مزجها بالماء، ولأن الماء يجب أن يبقى بعيدًا عن هاتفك، فمن الأفضل استخدام قطعة قماش مبللة.

الخل: مثل المنظفات والكحول، يزيل الخل طبقة الحماية من شاشة هاتفك.

الهواء المضغوط: نفخ هواء مكثف ومباشر في منافذ هاتفك قد يتسبب في تلف الجهاز، وخاصة الميكروفون.