ماذا رد وزير خارجية روسيا على طفل طلب منه أن يهديه "الكرة الأرضية" ؟

في إطار مشاركته ضمن حملة "شجرة الأمنيات" الخيرية التي أطلقت قبل أيام قليلة على مستوى روسيا، قرأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة وجهها إليه طفل روسي بمناسبة حلول عيد الكريسماس، طالباً منه مجسم الكرة الأرضية كهدية عيد الميلاد.

فما كان من لافروف إلا أن رد قائلاً تحت أعين الكاميرات التي رصدته:" انتظر حتى ترسم الحدود الجديدة"، في إشارة إلى سعي بلاده لرسم حدود توسعية في الشرق الأوكراني.

كما هدد الوزير الروسي لاحقاً الأوروبيين، قائلاً في تصريحات ⁠نشرتها وكالة تاس الحكومية للأنباء اليوم الأحد إن أي وحدات ‍عسكرية أوروبية يتم نشرها ‍في ‍أوكرانيا ⁠ستصبح ‌أهدافاً مشروعة للقوات ‍المسلحة الروسية.