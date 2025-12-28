باحثون: بكتيريا الأمعاء قد تحمي الجسم من السكري

كشف باحثون من إمبريال كوليدج لندن (ICL) عن مركب تنتجه بكتيريا الأمعاء يمكن أن يحمي الجسم من مرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت الدراسة أن ثلاثي ميثيل أمين (TMA)، وهو جزيء صغير تنتجه ميكروبات الأمعاء أثناء تحليلها للكولين الموجود في البيض واللحوم، قد يلعب دورا حيويا في تحسين استجابة الأنسولين وكبح الالتهاب، وهما عاملان يقللان من خطر الإصابة بالسكري.

وأوضح الباحثون أن TMA قادر على تخفيف آثار الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون على الجسم، وفقا لتجارب أجريت على نماذج خلايا بشرية وفئران مختبرية. وتبين أن هذا المستقلب الميكروبي قد يكسر بعض حلقات العلاقة بين السمنة والسكري والالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

ويقول مارك إيمانويل دوماس، عالم الكيمياء الحيوية في ICL: "لقد أظهرنا أن جزيئا من ميكروبات الأمعاء يمكنه حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن سوء التغذية عبر آلية جديدة".

ويضيف الباحثون أن TMA يعمل على تثبيط بروتين IRAK4، المسؤول عن استجابة التهابية عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون. وقد تفتح هذه الآلية المجال لتطوير أدوية تحاكي تأثير TMA وتقلل الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي غير الصحي.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تأكيد على متطوعين بشريين لفترات أطول، لكنها تفتح آفاقا لإدارة مقاومة الأنسولين والوقاية من السكري من النوع الثاني.

كما تؤكد الدراسة على الدور الحيوي للميكروبيوم في الأمعاء، إذ يمكن للبكتيريا إفراز مواد كيميائية تتفاعل مع إشارات حيوية في الجسم، ما يتيح فرصا جديدة للتدخلات العلاجية في حالات السمنة والسكري.