امرأة ثمانينية حامل .. والجنين عمره 40 عاماً

واقعة غريبة جداً شهدتها المكسيك بطلتها كانت امرأة ثمانينية حامل.

فقد أدهشت السيدة التي تبلغ من العمر 84 عاما من دورانجو بالمكسيك، المسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها لم تكن إلا جنينا متحجرا في رحمها منذ ما يزيد عن 4 عقود.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام مبرحة في بطنها، وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنينا لم يكتب له أن يولد منذ 40 عاما.

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى "الجنين المتحجر أو المتكلس".

وعادة تنشأ الظروف المفجعة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل، ويكون كبيرا جدا بحيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من تفاعل جسم غريب، مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي.

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة أثناء الحمل قبل حوالي 40 عاما.