أثرياء نيويورك ينفقون ما يعادل 50 ألف دولار لاستنساخ حيواناتهم النافقة

عندما التقت فانيسا جونسون بجروها الجديد، أولي، تعرفت عليه فورًا. نفس العينين. نفس الأنف. نفس النظرة التي شعرت بها مألوفة ومثيرة للريبة في آنٍ واحد. لكن ما لم يكن متطابقًا هو وجودهما في نفس الوقت. كان أولي يبلغ من العمر ثمانية أسابيع. أما أوليفر، الكلب الذي أحبته جونسون لأكثر من عقد، فقد نفق في ديسمبر من العام السابق.

وقالت جونسون، البالغة من العمر 48 عامًا، لصحيفة "نيويورك بوست" عن لقائها بأولي في شمال ولاية نيويورك: "كان الأمر غريبًا، لأن عيني أوليفر كانتا تنظران إليّ، لكنه لم يكن هو تمامًا".

ويعود وجود أولي إلى إنفاق جونسون 50 ألف دولار على استنساخ كلبها الراحل وذلك من خلال شركة ViaGen، وهي شركة تقنية حيوية مقرها تكساس متخصصة في استنساخ الحيوانات الأليفة. وتعتمد العملية على نقل نواة الخلية الجسدية، وهي نفس التقنية المستخدمة في استنساخ النعجة دوللي عام 1996. وتُستخدم أنسجة مأخوذة من الحيوان الأليف الأصلي لإنشاء جنين، ثم يُزرع في رحم كلبة بديلة. وبعد أشهر، يولد جرو مطابق جينيًا.

وتجاوز استنساخ الحيوانات الأليفة كونه مجرد فكرة جديدة، ليصبح ممارسة شائعة بين مُلّاك الحيوانات الأليفة الأثرياء، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل توم برادي، الذي أقرّ علنًا باستنساخ كلبه العائلي واستثماره في التكنولوجيا الكامنة وراء ذلك. وقالت جونسون، وهي مديرة تنفيذية في أمازون تعيش في لوس أنجلوس، إنها عثرت على الاستنساخ أثناء بحثها على الإنترنت عن مساعدة بعد فقدان أوليفر. وأضافت لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد منحني ذلك بصيص أمل، إذ شعرت بوجود جزء من أوليفر لأواصل حياتي".

وتُشير شركة "فياجين" إلى نسبة نجاح تقارب 80%، وتؤكد أنها استنسخت أكثر من 1000 قطة وكلب منذ عام 2015. وتعارض منظمات رعاية الحيوان، هذه الممارسة، بما في ذلك "بيتا" و"الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات"، وتحثّ على التبني بدلاً من ذلك.