%57 من الألمان يستقبلون 2026 بتفاؤل وأمل

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إيبسوس» الألماني أن 57% من الألمان يستقبلون العام الجديد بتفاؤل وأمل، رغم استمرار الأزمات، مقارنة بـ42% فقط في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية.

وقال الباحث في شؤون المستقبل في هامبورغ، هورست أوباشوفسكي: «لم يحدث مثل هذا التحول الإيجابي منذ جائحة كورونا». وأوضح أن هذا التغيير لا يرتبط بالتطور الاقتصادي أو الوضع المالي الشخصي، إذ لايزال 52% من المشاركين يشعرون بالقلق إزاء وضعهم الاقتصادي، كما في السنوات السابقة.

ورجح الباحث حدوث تحول في العقلية، قائلاً: «الحياة في ظل الأزمات المستمرة تطلق طاقات إيجابية وقدرات مقاومة لدى الناس»، مشيراً إلى أن الحديث عن «الخوف الألماني» أصبح نادراً.

وفي المقابل، أظهرت دراسة أخرى أجرتها مؤسسة القضايا المستقبلية (بات) أن 60% من الألمان يتطلعون بخوف إلى 2026، مقابل 63% في العام الماضي.