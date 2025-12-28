سليل عائلة إصلاح المظلات يتقاعد: سامحوني لم أعد أستطيع الاستمرار

توافد عشرات الأشخاص إلى متجر صغير في حي قديم بهونغ كونغ لتوديع «ملك المظلات» الذي يتقاعد بعد عقود أمضاها في إصلاح المظلات داخل متجر مملوك لعائلته.

خلال عهد أسرة تشينغ في عام 1842، أسست عائلة ياو شركة «صن رايز» في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين. وكان المالك الحالي للمتجر ياو ييو واي (73 عاماً) أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ متجر عائلته العريق الذي يعود إلى 183 سنة سيغلق أبوابه في نهاية العام.

وتوارثت خمسة أجيال هذا المتجر العائلي، لكن نظراً لتغير عادات المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني وبسبب تقدّمه في السن، قرر إقفال المتجر، كما أوضح لـ«وكالة فرانس برس»، أول من أمس، مضيفاً: «لقد حافظنا على سمعة عائلتنا وهذا الإرث وصل إليّ... يؤلمني حقاً إنهاء هذا العمل. أعتذر لأجدادي».

وانتشر خبر إغلاق المتجر عبر مواقع التواصل، ووصفه أحد الناشطين عبر هذه المنصات بأنه «خسارة جديدة لمشروع تجاري رائع في المجتمع».

وفي حين يركّز معظم تجار التجزئة على استبدال الزبائن المظلات القديمة بأخرى جديدة، يقول ياو إنه يسعى إلى إطالة صلاحية المظلة. وأوضح أنّ «هذا التوجّه يهدف إلى حماية البيئة، إنها مسؤولية اجتماعية».

وأشار إلى أنّ أقل من خمسة متخصصين في إصلاح المظلات مثله مازالوا يمارسون هذه المهنة «التي بالكاد تُدرّ ربحاً» في هونغ كونغ. وأكد أنّه لا يملك خياراً حالياً سوى إنهاء هذه الخدمة التي يفتخر بها. وتابع: «أنا أتقدم في السن. سامحوني، لم أعد أستطيع الاستمرار»، مضيفاً أنه أصيب بجلطة دماغية قبل سنوات عدة.