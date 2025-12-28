هيفاء حسين تطل «ملكة» في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل

خطفت النجمة هيفاء حسين الأضواء خلال مشاركتها في العرض السادس بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ19، والتي أدت شخصية الملكة في مسرحية «مملكة إيليرا» المنتَجة من قبل مسرح خورفكان للفنون، من تأليف الشيخة سارة بنت محمد القاسمي، وإخراج الفنان عبدالله الحريبي.

وتفاعل جمهور الأطفال مع العرض، وما نقله من رسائل أخلاقية وتربوية مهمة، إذ تدور المسرحية حول مملكة ما في بقعة من الأرض، تدعى إيليرا، عاشت بأمن لفترة طويلة من الزمن، تحكمها الألفة وتسودها المحبة، غير أن فضول إحدى فتيات المملكة، وعبثها بحجر نفيس، من التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج الطاقة، غايتها من ذلك مضاعفة طاقة أهل المملكة من أجل إنجاز المهمات بشكل أسرع، ما غيّر مجرى الأحداث، وفتح الباب للطامعين لخطف ذاك الحجر الثمين، حيث يدخل الأشرار إلى المملكة، ويسرقون الحجر بالحيلة، ليأتي دور الملكة وأهل المكان في الدفاع عن مملكتهم واستعادة الحجر الثمين، وكذلك الأمن والسلام والطمأنينة إلى المملكة وأهلها.

وضم العرض العديد من الرسائل المهمة، أهمها أن الوطن أهم كل شيء، وأن الواجب يحتّم على أبنائه وبناته الدفاع عنه. كما ركز على الفضول الذي أحياناً ما يتجاوز حدوده ويودي بصاحبه إلى الهاوية. كذلك أكد العرض على أواصر التعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع الواحد وأهمية تقويتها وتعميقها.

وتمكَّن المخرج عبدالله الحريبي من خلق مشهدية متميزة، أسهمت في إيصال خطاب العرض للمتلقي الصغير، وجاءت الحوارات سلسة وعميقة، سهّلت مهمة الممثلين في بناء شخصياتهم، وبرزت الموسيقى والأغاني كعنصرين دراميين خدما الفكرة ورؤى المخرج، وهذا ما فعلته الأزياء والماكياج والإكسسوارات، كعناصر وظفها المخرج بوعي على خشبة المسرح.

كما تميز العرض بأداء الممثلين، الذين تماهوا مع شخصياتهم ولم يغادروها حتى إسدال الستار، والأهم أن «مملكة إيليرا» نجحت في إعادة الفنانة هيفاء حسين إلى خشبة المسرح، بعد انقطاعها لسنوات، إذ أشاد حضور بمشاركة النجمة في المهرجان، مشيرين إلى أن إطلالتها في المهرجان منحته عمقاً، وأضفت جواً من البهجة لدى الجمهور، من الأطفال والكبار.

فريق عمل

أدى الأدوار في مسرحية «مملكة إيليرا»، كل من الفنانين: ذياب ناصر، عيسى مراد، فيصل موسى، لطيفة جوهر، وعد طارق، وائل محمد، علي محمد، حلا أحمد الزعابي، وعمار محمد.

وصممت الأزياء إيناس عزت، والإضاءة لإبراهيم خليل، والماكياج لمحمد جاسم، والديكور لفارس جداوي، وتصميم الاستعراض لزين زهير.

واختتم مهرجان الإمارات لمسرح الطفل أمس بعرض مسرحية «الإطار الفارغ» لمنتسبي ربع قرن للمسرح وفنون العرض، وحفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز على الفائزين.

