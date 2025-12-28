بين جبال حتّا الساحرة.. «براند دبي» ينظم «تخييم»

ضمن الفعاليات المجتمعية لمهرجان #شِتَانا_في_حتّا، نظّم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فعالية «تخييم»، تضمّنت باقة من الأنشطة الاستكشافية والورش والمحاضرات الهادفة إلى استكشاف الطبيعة الساحرة لمنطقة حتّا، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية، إلى جانب الترويج لأبرز الوجهات السياحية في إمارة دبي، وإبراز تنوّعها الطبيعي والثقافي.

وانطلقت فعاليات التخييم بتجمّع أكثر من 50 مشاركاً بالقرب من بحيرات سهيلة، حيث بدأت أولى محطات الفعالية برحلة «هايكنغ» استكشافية قادها الباحث البيئي سلطان البلوشي، ورافق خلالها المشاركين في جولة بين جبال حتّا للتعرّف إلى ملامح الحياة الفطرية والتكوينات الجيولوجية التي تميّز المنطقة.

وشهدت الفترة المسائية تنظيم محاضرة تخللتها مسابقة للتعرّف إلى أسماء النجوم وتوقيت ظهورها خلال أيام الشهر. وتضمنت الفعالية تجربة الرصد الفلكي، وقدّم يوسف القاسمي جلسة خاصة سلّطت الضوء على علاقة الآباء والأجداد بالنجوم، والاستعانة بها في تحديد الاتجاهات في التنقّل والسفر.

وتعرّف المشاركون بإشراف المصوّر المحترف عبدالله الحتاوي، إلى أنواع الطيور والحيوانات التي تتخذ من جبال حتّا موطناً لها، كما اطّلعوا على أساليب وتقنيات التصوير الاحترافية لتوثيق الطبيعة والحياة الفطرية.

. 50 مشاركاً في الفعاليات التي بدأت برحلة «هايكنغ».