أم تركية ترمي طفلتها الرضيعة من الطابق الرابع

في واقعة أحدثت صدمة في الشارع التركي، لقيت رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر مصرعها على الفور بعدما ألقت بها والدتها من نافذة منزلهم في الطابق الرابع ببلدة كايابينار بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقامت الأم ن.أ. بإلقاء طفلتها من مبنى مؤلف من سبعة طوابق في شارع 477 بحي فراد. وفور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية أن الطفلة فارقت الحياة، وتم نقل جثمان الرضيعة إلى مشرحة دياربكر. كما اعتقلت الشرطة الأم التي يُشتبه بمعاناتها من مشاكل نفسية.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة مسألة العنف الأسري في تركيا، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث باستمرار وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة حماية الأطفال ووضع عقوبات قاسية على مرتكبي العنف بحقهم.

وفي منتصف نوفمبر الماضي صُدم الشارع التركي بالعثور على طفلة حديثة الولادة في حاوية قمامة بولاية قونية التركية، إذ تحوّلت السيدة التي رمت طفلتها في الشارع إلى موضع هجوم واستنكار مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وكان الأهالي قد عثروا في منطقة كالفالار على الرضيعة، بعدما سمعوا صوت بكائها داخل حاوية القمامة أثناء مرورهم من هناك. وأبلغوا الجهات الأمنية بذلك عبر مركز الطوارئ 112، لتأتي الشرطة إلى المكان وتأخذ الطفلة. كما قامت الشرطة حينها بنقل الطفلة إلى مستشفى بولاية قونية لإجراء فحوصاتٍ طبية أظهرت نتائجها أنها بصحةٍ جيدة وأن وضعها مستقر.