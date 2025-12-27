القبض على أردنية وضعت المخدرات في منزل زوجها للإيقاع به

قبضت قوة من مكافحة المخدرات في الأردن على سيدة متهمة بوضع مادة مخدرة لزوجها، بقصد الإضرار به بالتنسيق مع شخصين قبض عليهما أيضاً.

وقال مصدر أمني أردني إن معلومات وردت بحق رجل يحوز مواد مخدرة في منزله، وجرى التحرك للمنزل وبعد تفتيشه عثر على كمية بسيطة من المواد المخدرة لغايات التعاطي، وقبض على الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى اصطحابه للتحقيق.

وأضاف المصدر حسب وسائل إعلام أردنية أنه من خلال التحقيقات تبين أن الرجل الواردة بحقه المعلومات، متعاط للمواد المخدرة ولكن المواد المخدرة المضبوطة في منزله لا تعود له وبالتوسع بالتحقيق تبين بأن زوجته هي من وضعت له المواد المخدرة، بقصد الإضرار به بالتنسيق مع شخصين تعرفهما، وذلك على إثر خلافات مع زوجها وجرى القبض على ثلاثتهم، وإحالتهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر توقيفهم، على ذمة القضية.