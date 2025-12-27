تعرَّف على هاتف "آيفون 18" .. ما هي التعديلات البارزة على الشكل واللون والكاميرا والبطارية ؟

من المنتظر أن يكون هاتفا "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" الأكثر إقبالاً ضمن تشكيلة "آيفون" المقبلة، برغم اعتزام "أبل" طرح إصدار جديد قابل للطي ضمن سلسلة "آيفون 18" في العام المقبل.

وبحسب تقرير نشره موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التقنية، فإن هاتف "آيفون 18 برو" سيحصل على ست ميزات جديدة كلياً عند إطلاقه في عام 2026.

1- تصميم مُحدّث بلمسة عصرية

من المتوقع أن يحافظ "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" على الأبعاد والتصميم الأساسي لطرازات هذا العام، إلا أن "أبل" تخطط لإجراء ثلاثة تعديلات بارزة على التصميم، تشمل:

*تقليص حجم الجزيرة الديناميكية

*توحيد مظهر الجهة الخلفية

*تقديم ألوان جديدة

وسيتم تصغير الجزيرة الديناميكية نتيجة نقل مكونات تقنية Face ID إلى أسفل الشاشة، ما يتيح أصغر فتحة شاشة شوهدت منذ سنوات.

أما في ما يخص التصميم الخلفي الثنائي اللون الذي أثار جدلاً في "آيفون 17 برو"، فتسعى "أبل" لمعالجته عبر دمج أفضل بين مناطق الألمنيوم والزجاج للحصول على مظهر أكثر انسجاماً.

وتشير الشائعات إلى اختبار "أبل" لألوان مثل البني والبنفسجي والعنابي، من دون تأكيد نهائي حتى الآن، خاصة مع النجاح الذي حققته الألوان الجريئة في الجيل السابق.

2- معالج A20 Pro

تعتاد "أبل" على تقديم شريحة جديدة كل عام، ويُتوقع أن تمثل شريحة A20 Pro قفزة تقنية كبيرة. إذ ستكون أول معالج من "أبل" يُصنع بتقنية 2 نانومتر، إضافة إلى استخدام تقنية تغليف متطورة تُعرف باسم WMCM، ما يعزز الأداء العام.

ومن شأن هذه التحسينات أن تمنح "آيفون 18 برو" تفوقاً واضحاً مقارنةً بشريحة A19 Pro، سواء من حيث القوة، أو كفاءة استهلاك الطاقة، أو قدرات الذكاء الاصطناعي.

3- كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة

تواصل "أبل" التركيز على تطوير الكاميرا كأحد أبرز عناصر الترقية. ومن المتوقع أن يأتي "آيفون 18 برو" بكاميرا رئيسية تدعم فتحة عدسة متغيرة، ما يمنح المستخدم تحكماَ أوسع في عمق المجال عند التصوير.

4- أفضل عمر بطارية في تاريخ "آيفون"

قدّم "آيفون 17 برو" و"برو ماكس" أكبر سعات بطارية في تاريخ هواتف "أبل"، ولاقى ذلك استحساناً كبيراً من المستخدمين. وتشير التوقعات إلى أن "أبل" ستواصل هذا النهج عبر زيادة سعة البطارية مرة أخرى. وتفيد تسريبات موثوقة بأن "آيفون 18 برو ماكس "سيكون أكثر سماكة ووزناَ من الجيل السابق، وهو ما يُرجّح أن يكون بهدف استيعاب بطارية أكبر. ولم تُذكر تفاصيل دقيقة حول طراز "برو" الأصغر.



5- ميزة التحكم في الكاميرا – الإصدار 2.0

ظهرت ميزة التحكم في الكاميرا لأول مرة مع "آيفون 16" عبر زر مخصص يتيح استخدام إيماءات لمس متعددة للتحكم في التكبير وتدرج الألوان وغيرها. إلا أن العديد من المستخدمين اعتبروها معقدة وصعبة الاستخدام. وبحسب التقارير، تعمل "أبل" على إعادة تصميم هذه الميزة في سلسلة "آيفون 18"، من خلال تبسيطها وإزالة عناصر اللمس، إلى جانب تغييرات محتملة أخرى تهدف إلى تحسين سهولة الاستخدام.



6- مودم C2 الجديد

بعد سنوات من التطوير، بدأت "أبل" فعلياً في استبدال مودمات كوالكوم بحلولها الداخلية. ظهر مودم C1 لأول مرة في هاتف iPhone 16e، ثم تبعه C1X في هاتف "آيفون إير" فائق النحافة.

ومن المتوقع أن يشق مودم C2 طريقه إلى "آيفون 18 برو" و"برو ماكس"، مستنداً إلى النجاحات التي حققتها مودمات الجيل الخامس من "أبل"، والتي أظهرت كفاءة أعلى وعمر بطارية أفضل مقارنةً بمودمات كوالكوم. ومن المنتظر أن يبني مودم C2 على الأساس التقني القوي الذي قدمه مودم C1 عند إطلاق "آيفون 18 برو".