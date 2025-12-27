شاب غاني يدّعي النبوة .. ويبني سفنًا لإنقاذ الناس من شتاء سيستمر 3 سنوات !

ألقت الشرطة في غانا القبض على شاب أطلق على نفسه لقب "إيبوه نوح"، بعد ادعائه النبوة.

وادعى إيبو جيسوس، البالغ من العمر 30 عاما، أنه تلقى رسالة من السماء تفيد بأن المطر سيهطل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 ديسمبر الجاري وأنه تم اختياره لتكرار مهمة النبي نوح وبناء عدد من السفن الكبيرة لإنقاذ البشر وجميع أنواع الحيوانات من طوفان سيغرق الأرض.

ونشر "إيبوه نوح" العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يروج فيها لدعوته، ويمتلك مئات الآلاف من المتابعين على منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وأظهرت مقاطع فيديو ومنشورات الشاب وهو يعرض أكواما من الخشب وقوارب صغيرة، قال إنها ستنقذ 600 مليون شخص حول العالم عندما يرتفع منسوب المياه.

كما بينت مقاطع أخرى، "إيبوه نوح" ومساعديه وهم يعملون بالمطارق على بناء عدة قوارب، غير أن السفن بدت صغيرة مقارنة بحجم الطوفان الذي يزعم أنه قادم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورغم غرابة ادعاءات الشاب الغاني، والتي قوبلت بالسخرية والاستهزاء، فإن بعض الأشخاص صدقوه، وأقدموا على بيع منازلهم وممتلكاتهم، فيما تبرع آخرون بأموالهم له مقابل حجز مكان لهم على متن السفينة الموعودة.

وأظهرت مقاطع فيديو، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حشودا تتجمهر في الموقع استجابة لتحذيراته من الطوفان

وقبيل حلول الموعد الذي حدده، تدخلت السلطات الغانية وألقت القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

ونشر "إيبوه نوح"، مقطع فيديو وهو يقود سيارة "مرسيدس" فاخرة، مرتديا بدلة مصنوعة من الخيش، وأرفق الفيديو برسالة جاء فيها: "لقد صمت ثلاثة أسابيع، لقد صليت، لقد طلبت منكم التوبة، لقد تضرعت من أجل غانا والعالم أجمع. كل ما سيحدث هو قضاء الله وقدره".