خطأ طباخ شهير يحوّل حفل رأس السنة في موسكو إلى كارثة

تحولت أجواء الفرح والسعادة في حفل نظمته شركة روسية لموظفيها في العاصمة موسكو بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى مأساة، بعدما انتهت الأمسية بنقل أحد الحاضرين إلى المستشفى في حالة خطيرة، إثر خطأ قاتل من طاهٍ شهير جرى الاستعانة به لإبهار الضيوف بمشروبات فاخرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحفل كشف عن مخاطر جسيمة لاستخدام "النيتروجين السائل" في المشروبات دون الالتزام بقواعد السلامة، وهو ما تسبب في إصابات بالغة في معدة الضحية.

ووقع الحادث داخل مكان يُعرف باسم "إيغرا ستولوف"، وهو ستوديو طهي شهير في موسكو يُستخدم لتنظيم الفعاليات والحفلات ويعمل فيه نخبة من الطهاة الروس المعروفين.

ولم يتم الكشف عن هوية الطاهي المسؤول عن الواقعة.

وبحسب مصادر روسية، استخدم الطاهي النيتروجين السائل في إعداد مجموعة من الكوكتيلات، وهي مادة تُستعمل عادة لتجميد المكونات بسرعة وإضفاء مؤثرات بصرية، لكنها تشكل خطراً بالغاً إذا جرى ابتلاعها قبل تبخرها الكامل.

وأفاد شهود عيان بأن الضيوف لم يتلقوا أي تحذير، بل جرى تشجيع أحدهم على شرب الكوكتيل فور تقديمه.

وخلال أجواء الاحتفال، تناول رجل يُدعى سيرجي (38 عاماً) المشروب، ليتعرض بعدها مباشرة لآلام حادة في المعدة قبل أن يسقط مغشياً عليه وسط ذهول الحضور.

بدورها، كشفت الفحوص الطبية أن النيتروجين السائل تسبب في تمدد سريع للغاز داخل جسم المصاب، ما أدى إلى تمزق في معدته.

وسارعت فرق الإسعاف إلى نقل "سيرجي" إلى العناية المركزة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لإصلاح التمزق.

من جانبهم، أكد الأطباء أن حالته ما زالت خطيرة، رغم أنه بدأ يستعيد وعيه ويدخل مرحلة التعافي.

ويحذر الخبراء من خطورة النيتروجين السائل، الذي يغلي في درجة حرارة الغرفة ويتحول بسرعة إلى غاز يتمدد حجمه مئات المرات داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي وتمزق الأعضاء، إضافة إلى تلف الأنسجة بسبب البرودة الشديدة.

ولهذا تخضع المشروبات المحضرة بهذه المادة لقيود صارمة في العديد من الدول، مع التشديد على عدم استهلاكها إلا بعد التأكد من تبخر النيتروجين بالكامل.