السجن 26 أسبوعاً .. لرجل جَوَّع أفعى حتى الموت

قضت محكمة بريطانية بمنع رجل من اقتناء الحيوانات لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بإساءة معاملة حيوانات والتسبب في نفوق أفعى نتيجة التجويع.

وأقر جيك رايلي (35 عاماً) بذنبه في سبع تهم، خلال مثوله أمام محكمة الصلح في شيفيلد، على خلفية واقعة اكتشفتها الشرطة داخل منزل في روثرهام في فبراير الماضي. وعُثر حينها على أفعى من نوع “البايثون الملكي” نافقة بعد تركها دون طعام، إضافة إلى ستة كلاب كانت تعيش في ظروف وصفت بـ”المروعة” وغير الإنسانية.

وأظهرت الفحوص البيطرية تدهور الحالة الصحية لبعض الكلاب، ما استدعى إعدام ثلاثة منها لأسباب طبية، فيما جرى إنقاذ الثلاثة الأخرى وإعادة توطينها لدى أسر جديدة.

وقضت المحكمة بسجن رايلي 26 أسبوعاً مع وقف التنفيذ، وإلزامه بخدمة مجتمعية، مؤكدة أن حظر اقتناء الحيوانات يهدف إلى حمايتها ومنع تكرار الانتهاكات.