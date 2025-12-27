بدلًا من شهادات التقدير .. مدرسة صينية توزع على المتفوقين بطانيات ولحافات

طبّقت مدرسة صينية فكرة مبتكرة وغريبة من نوعها، حيث استبدلت شهادات التقدير الورقية التقليدية بجوائز شملت لحافات وأغطية أسرّة وبطانيات مطبوعة بأسماء الطلاب المتفوقين ونوع الجائزة التي استحقوها.

وأوضحت مدرسة يوتساي داشنغبي الثانوية في مدينة هانغتشو الصينية، أن مبادرتها تستهدف تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال منحهم مكافآت «عملية» تلزمهم في حياتهم اليومية، حيث خُصصت أغطية اللحاف للخمسة الأوائل في المجموع العام، وملاءات السرير للمتفوقين في مواد دراسية محددة، بينما حصل الطلاب الذين حققوا تقدمًا ملحوظًا في مستواهم الدراسي على وسائد وبطانيات.

وأوضح المعلمون القائمون على الفكرة أن التصاميم نُفذت بشكل شخصي لكل طالب لتشجيعهم على مواصلة الجد، مشيرين بفكاهة إلى أن الهدف هو أن ينام الأطفال وسط «أكوام من الفخر».

ولاقت الخطوة ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور الذين أعربوا عن سعادتهم باستخدام هذه الأطقم الفخرية التي تعكس إنجازات الأبناء، فيما اعتبرها خبراء تربويون لمسة ذكية تراعي علم نفس المراهقين وتخرج عن إطار التكريم النمطي.