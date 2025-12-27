التفاح الأخضر .. خيار مثالي لمرضى السكري



يُعدّ التفاح الأخضر من الخيارات المثالية لإدارة مرض السكري، بفضل محتواه المنخفض من السكر، وارتفاع نسبة الألياف فيه، بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة. وهذه العناصر تُساعد في تقليل امتصاص السكر، وتحسين حساسية الإنسولين.

واستعرض تقرير نشره موقع «هيلث لاين» بشكل مفصل كيفية تأثير تناول التفاح الأخضر على مرضى السكري، وذكر ما يلي:

المؤشر الغلايسيمي المنخفض

يتميز التفاح الأخضر بمؤشر غلايسيمي منخفض (نحو 39) ما يعني أنه يُطلق السكر ببطء، ويمنع الارتفاعات السريعة في سكر الدم.

ألياف قابلة للذوبان

تُبطئ الألياف القابلة للذوبان امتصاص السكر، ما يُؤدي إلى استقرار مستويات سكر الدم، وتحسين حساسية الإنسولين.

مضادات الأكسدة

تُقلل مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح الأخضر من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما عاملان أساسيان في إدارة مرض السكري، كما أنها تحمي خلايا البنكرياس، وتُعزّز حساسية الإنسولين. بالإضافة إلى ذلك توفر مضادات الأكسدة الحماية للقلب والأوعية الدموية.

نسبة سكر أقل

بالمقارنة مع التفاح الأحمر، يحتوي التفاح الأخضر عموماً على نسبة سكر أقل، ما يجعله خياراً أفضل لمرضى السكري.



تناول التفاح بقشره

تعدّ الألياف الموجودة في القشرة ضرورية، لذا لا تقم بتقشير التفاح إذا أردت الحصول على أقصى فائدة صحية.

انتبه للكميات

تعدّ تفاحة متوسطة الحجم هي الحصة النموذجية التي ننصح بتناولها، لكن ينبغي أيضاً للأشخاص مراقبة إجمالي استهلاكهم من الكربوهيدرات قبل تناول التفاح.

تجنب عصير التفاح

يفتقر العصير إلى الألياف، ويمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة.