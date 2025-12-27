مبادرة «التاجر الصغير».. تجمع بين الترفيه والتعلّم وبناء وعي مبكر

شهد مهرجان #شِتَانا_في_حتّا، المُقام تحت مظلة #شتا_حتّا وينفذه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تنظيم مبادرة «التاجر الصغير» بالتعاون مع «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بهدف غرس مفاهيم ريادة الأعمال لدى الأطفال، وتعريفهم بأسس التفاعل التجاري في بيئة تعليمية تفاعلية ومحفّزة.

وشهدت المبادرة مشاركة أربعة مشاريع صغيرة يقودها أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاماً، عكست تنوّع الاهتمامات والإبداعات، وشملت المشاريع مشروع «عكوس لطيفة» في مجال التصوير الفوتوغرافي للطالبة لطيفة البدواوي، ومشروع Little Butterflies المتخصص في صناعة الإكسسوارات، للطالبتين ريم وجود الدهماني، ومشروع «بطل الليم» في مجال القرطاسية، للطالب خليفة الكعبي، إضافة إلى مشروع Creative Art90 في مجالي الأزياء والقرطاسية، للطالب حميد البلوشي.

وأكدت عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان #شِتَانا_في_حتّا، أمينة طاهر، أن مبادرة «التاجر الصغير» تمثل إحدى المبادرات النوعية التي يحرص المهرجان على تقديمها، وقالت: «نحرص من خلال مهرجان #شِتَانا_في_حتّا على تمكين الأطفال ومنحهم الفرصة لاكتشاف قدراتهم ومهاراتهم في سن مبكرة، وتأتي مبادرة (التاجر الصغير) لتوفّر تجربة عملية تجمع بين الترفيه والتعلّم، وتسهم في بناء وعي مبكر بثقافة ريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ضمن بيئة مجتمعية داعمة ومحفّزة».

وأضافت أن هذه التجربة تمنح الأطفال مساحة حقيقية للتعبير عن أفكارهم، وتساعدهم على اكتساب مهارات التواصل والثقة بالنفس من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور وعرض منتجاتهم في إطار منظّم يحاكي بيئة الأعمال الواقعية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد الروم المهيري، أنّ مشاركة المؤسسة في المبادرة تأتي انسجاماً مع توجّهاتها الاستراتيجية في دعم منظومة ريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وقال: «تمثّل مبادرة (التاجر الصغير) منصّة عملية مهمّة لتعريف الأطفال بأساسيات ريادة الأعمال، وإكسابهم مفاهيم إدارة المشاريع والتعامل مع الجمهور، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تطوير أفكاره وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مستدامة».