4 أفلام عربية تنافس على الأوسكار

دخلت أربعة أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، والتي تمنحها سنوياً أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية لأحد الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

واختيرت أفلام «صوت هند رجب» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و«اللي باقي منك» للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس، و«فلسطين 36» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، و«كعكة الرئيس» للمخرج العراقي حسن هادي، ضمن قائمة أولية تشمل 15 فيلماً من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية من أصل 86 فيلماً استوفت شروط المنافسة على الجائزة في الدورة الـ98.