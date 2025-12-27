مخيم «شتاء دبي – شتانا غير».. مهارات حياتية ومعرفية في بيئة تفاعلية آمنة

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بحضور مديرها العام حصة بنت عيسى بوحميد، فعاليات مخيم «شتاء دبي – شتانا غير»، في مكتبة محمد بن راشد، الذي انطلق في 15 ديسمبر واستمر حتى 25 ديسمبر، مقدّماً برنامجاً مجتمعياً متكاملاً صُمّم خصيصاً للأطفال، وركّز على تنمية وعيهم المعرفي، وتعزيز هويتهم الوطنية، وبناء مهارات حياتية ومعرفية ترتبط بمتطلبات المستقبل، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وآمنة. وجاء تنظيم المخيم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم في إطار تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة التعليم وتنمية الطفولة.

ويُعد مخيم «شتاء دبي – شتانا غير» تجربة مجتمعية تعليمية متكاملة، شهدت مشاركة 600 طالب وطالبة من الفئة العمرية 6 إلى 14 عاماً، ونُفّذت على مدار 8 أيام في 4 مواقع بإمارة دبي (البرشاء، الخوانيج، حتا، الليسيلي). وتضمّن البرنامج 12 ورشة تعليمية متخصصة غطّت مجالات الذكاء الاصطناعي، والثقافة المالية، وعلوم الفضاء، والهوية الوطنية، ضمن بيئة تعليمية آمنة وتفاعلية أشرف على تنفيذها 50 كادراً من المشرفين والمدربين والمتخصصين، بما يعكس حرص الهيئة على تقديم برامج نوعية ذات أثر تعليمي وإنساني مستدام.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد: «يجسّد مخيم (شتاء دبي – شتانا غير) رؤية هيئة تنمية المجتمع في الاستثمار المبكر في الطفولة بوصفها الأساس لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً واستعداداً للمستقبل، فالبرنامج لا يقدّم أنشطة موسمية فحسب، بل يوفّر تجربة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية مهارات التفكير، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، ضمن بيئة آمنة ومحفّزة على التعلّم والاكتشاف».

وأضافت بوحميد: «نحرص في الهيئة على تصميم برامج نوعية تواكب تحوّلات الحاضر واستحقاقات المستقبل، وتدعم بناء جيل واثق قادر على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، ومدرك لمسؤوليته تجاه ذاته ومجتمعه. وتأتي هذه المبادرات ضمن منظومة تنموية أشمل تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومستدام».

حصة بوحميد:

. الاستثمار في الطفولة أساس بناء مجتمع المستقبل.

. 600 طالب وطالبة في تجربة تعليمية مجتمعية واحدة.