مهرجان الجبيل.. تجربة شتوية نوعية تجمع بين الترفيه والتسوّق

تواصل أسواق الجبيل في الشارقة والذيد وكلباء تنظيم فعاليات مهرجان شتاء الجبيل 2025، حيث تستمر الفعاليات في سوق الجبيل بالشارقة حتى 29 الجاري، فيما تتواصل في سوقي الجبيل بالذيد وكلباء حتى 31 ديسمبر، بهدف تقديم تجربة شتوية نوعية تجمع بين الترفيه والتسوّق، وتسهم في ترسيخ مكانة الأسواق كمنصات اقتصادية ومجتمعية متكاملة، من خلال استضافة باقة متنوّعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الحركة الاقتصادية، وتوفر بيئة آمنة وجاذبة تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة.

ويُشكّل المهرجان إحدى الركائز الأساسية في أجندة فعاليات أسواق الجبيل السنوية، لما يقدّمه من محتوى متنوّع يستهدف العائلات والأطفال، ويعزّز مكانة الأسواق كوجهات حيوية تتجاوز الدور التجاري التقليدي، لتصبح مساحات تفاعلية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز جودة الحياة في مختلف مدن الإمارة.