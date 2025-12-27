«مشروعك يبدأ بفكرة ويكبر بمحتوى».. في أكاديمية الإعلام الجديد

اختتمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الأولى من برنامج «رواد المحتوى الاقتصادي»، الذي انعقد خلال الفترة من 8 إلى 25 ديسمبر، في مقر المؤثرين، تحت شعار «مشروعك يبدأ بفكرة.. ويكبر بمحتوى»، ويهدف إلى تدريب الشباب الإماراتيين والعرب، من صناع المحتوى ورواد الأعمال وتمكينهم من إنتاج محتوى رقمي هادف ينشر الوعي عن القطاعات الاقتصادية المتنوعة وريادة الأعمال، ويدعم نمو المشاريع النوعية المتميزة.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.

واشترك في النسخة الأولى من البرنامج 57 صانع محتوى ورائد أعمال، من دولة الإمارات والمقيمين فيها، وتضمن شرحاً مفصلاً حول كيفية تحويل الأفكار والمشاريع إلى محتوى مؤثر، وأساليب بناء حضور رقمي قوي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل السوق وصناعة المحتوى الرقمي، وصياغة رسائل مؤثرة، بالإضافة إلى استراتيجيات التسويق الرقمي وبناء الهوية الرقمية، والسرد القصصي الإبداعي، وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج، واستراتيجيات النشر عبر المنصات الرقمية، كما تضمن التعريف بقانون تنظيم الإعلام الرقمي في دولة الإمارات.

وقال مدير أكاديمية الإعلام الجديد حسين العتولي: «يساهم برنامج رواد المحتوى الاقتصادي في تمكين صناع المحتوى الموهوبين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع جذابة، ويمنحهم أفكاراً جديدة لبناء محتوى هادف يستقطب المزيد من المتابعين ويساعدهم على تحقيق دخل مستدام، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون مع المستثمرين وكبرى الشركات محلياً وعالمياً».

