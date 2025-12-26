وفاة رجل إيطالي أثناء تناوله كعكة البانيتون خلال وجبة عيد الميلاد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن رجلا في مدينة تورينو بشمال إيطاليا اختنق حتى الموت أثناء تناوله حلوى البانيتون التقليدية لعيد الميلاد.

وبحسب الطبيب الشرعي، يبدو أن قطعة من الكعك وشريحة من اليوسفي قد سدتا مجرى تنفسه. وأبلغ أفراد عائلته على الفور خدمات الطورائ التي وصلت في غضون دقائق، لكن لم يكن بالإمكان إنقاذ الرجل(47 عاماً).

وأعرب الكثير من الأشخاص عن تعاطفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، نسب إلى شقيق الشخص المتوفى وكتب على فيسبوك "ستبقى دائما في قلوبنا".

والبانيتون هي خبز يشبه الكعكة مصنوع من الخميرة والبيض والفواكه والزبدة وعادة ما يؤكل في عيد الميلاد.